Unsere Tipps für das Reeperbahn Festival von Heiko Block, NDR.de

Das Reeperbahn Festival in Hamburg ist das größte Clubfestival Europas. Hunderte Konzerte gibt es vom 18. bis 21. September bei der 14. Auflage - Bands und Künstler aus aller Welt gilt es zu entdecken. Die Vielfalt ist riesig, fast alle Genres sind vertreten. Da es keine Einlassgarantie für die Konzerte gibt, ist es ratsam, sich immer auch einen Plan B oder C zu überlegen. Bei so vielen Programmpunkten ist es schwer, den Überblick zu behalten. NDR.de hat sich durch das Musikprogramm gehört und gibt Tipps.

Die Tipps für Mittwoch, 18. September:

Bandit Bandit: düsterer Blues-Alternative-Rock aus Frankreich; Mittwoch, 18.9., 19.30 Uhr, Grüner Jäger

Bloxx: eingängiger Indie-Rock aus Großbritannien; Mittwoch, 18.9., 23.40 Uhr, Nochtspeicher; Donnerstag, 19.9, 23.35 Uhr, Molotow Backyard

Dope Lemon: Singer-Songwriter aus Australien, entspannter, psychedelischer Indie-Folk im Retro-Style; Mittwoch, 18.9., 18 Uhr (Eröffnungsshow) und 21.15 Uhr, Operettenhaus

Easy Life: Mischung aus Rap, Pop, Indie und Soul aus Großbritannien; Mittwoch, 18.9., 20 Uhr, Molotow Club

Feist: Singer-Songwriterin aus Kanada, emotionaler und anspruchsvoller Indie-Folk-Pop; Mittwoch, 18.9., 18 Uhr (Eröffnungsshow) und 23.15 Uhr, Operettenhaus

Gurr: melodischer Retro-Garagen-Indie-Rock aus Berlin; Mittwoch, 18.9., 24 Uhr im Häkken und Donnerstag, 19.9., 22.50 Uhr, Knust

Ian Late: Singer-Songwriter aus Deutschland, melodischer Indie-Pop; Mittwoch, 18.9., 20.30 Uhr, Sommersalon

I'm Not A Blonde: tanzbarer Synthie-Elektro-Pop aus Italien; Mittwoch, 18.9., 19.15 Uhr N-JOY Reeperbus und 23.30 Uhr im Sankt Pauli Museum und Donnerstag, 19.9., 14 Uhr, Sommersalon

Inhaler: melodischer Indie-Rock aus Irland; Donnerstag, 19.9., 0.20 Uhr (Festivaltag Mittwoch), Molotow Club

Just Mustard: düsterer, verträumter und schrabbeliger Dreampop-Noiserock aus Irland; Mittwoch, 20.30 Uhr, Headcrash und Donnerstag, 20.15 Uhr, Molotow Sky Bar

Leoniden: energiegeladener und melodischer Indie-Rock aus Kiel; Mittwoch, 18.9., 23 Uhr, Docks

Mattiel: spannende Mischung aus Pop, Soul und Rock aus den USA; Mittwoch, 18.9., 20.45 Uhr Molotow Backyard und 23.10 Uhr, Imperial Theater

Planet: melodischer Indie-Rock aus Australien mit Britpop-Einflüssen; Mittwoch, 18.9., 23.20 Uhr, Molotow (Sky Bar) und Freitag, 20.9., 13.30 Uhr, Molotow (Backyard)

Sleaford Mods: leidenschaftlicher Spoken-Word-Punk aus Großbritannien - politische Texte unterlegt mit Elektrosounds; Mittwoch, 18.9., 21 Uhr, Docks

Yak: rotziger Punk-Rock aus Großbritannien; Mittwoch, 18.9., 22.45 Uhr, Molotow Club

Die Tipps für Donnerstag, 19. September:

Be Forest: düsterer, atmosphärischer Dream-Shoegaze-Rock aus Italien; Donnerstag, 19.9., 17 Uhr, Sommersalon

BILK: rotziger Indie-Rock aus Großbritannien; Donnerstag, 19.9., 20.40 Uhr, Molotow Backyard; Sonntag, 00.10 Uhr (Festivaltag Sonnabend), Molotow Club

Dean Lewis: Singer-Songwriter aus Australien, verträumter Pop; Donnerstag, 19.9., 19.45 Uhr N-JOY Reeperbus und 23 Uhr, Docks

Drahla: düsterer Indie-Rock und Post-Punk aus Großbritannien; Donnerstag, 19.9., 19.40 Uhr, Nochtspeicher

Hundreds: melodischer Indie-Elektro-Pop aus Hamburg; Donnerstag, 19.9., 23.10 Uhr, Uebel & Gefährlich

Jonathan Bree: atmosphärischer Indie-Synthie-Retro-Pop aus Neuseeland; Donnerstag, 20 Uhr, Gruenspan

Korantemaa: Singer-Songwriterin aus Schweden mit besonderer Stimme; Donnerstag, 20.40 Uhr, Imperial Theater

Mando Diao: tanzbarer und punkiger Indie-Rock aus Schweden; Freitag, 0.30 Uhr (Festivaltag Donnerstag), Bahnhof Pauli

Mid City: energetischer Punk-Indie-Rock aus Australien; Freitag, 20.9., 0.10 Uhr (Festivaltag Donnerstag), Molotow Club und 12.30 Uhr, Molotow Backyard

Platon Karataev: entspannter Indie-Pop aus Ungarn; Donnerstag, 19.9., 18 Uhr, Thomas Read

Press Club: punkiger Indie-Rock aus Australien; Donnerstag, 19.9., 23 Uhr, Häkken; Freitag, 20.9., 13 Uhr, Molotow Club und 23.25 Uhr, Molotow Backyard

Sasami: verträumter, melodischer LoFi-Indie-Rock aus den USA; Donnerstag, 19.9., 19.45 Uhr, Knust

Say Sue Me: lässiger, melodischer Indie-Shoegaze-Pop aus Südkorea; Donnerstag, 16.30 Uhr, Spielbude

Scotch & Water: melancholischer Dream-Pop aus Hamburg; Donnerstag, 19.9., 21.30 Uhr, Sankt Pauli Museum

Sea Girls: melodischer Indie-Pop aus Großbritannien; Donnerstag, 19.9., 21.20 Uhr, Knust

SYML: Singer-Songwriter aus den USA, melancholischer Pop; Donnerstag, 19.9., 14.55 Uhr N-JOY Reeperbus und 23.10 Uhr, Gruenspan

Tallies: verträumter Indie-Pop aus Kanada; Donnerstag, 19.9., 15 Uhr, Kukuun und Freitag, 20.9., 22.05 Uhr, Molotow Backyard

Thees Uhlmann & Band: Singer-Songwriter aus Hemmoor, Indie-Pop-Rock; Donnerstag, 19.9., 22.30 Uhr, Bahnhof Pauli

Whispering Sons: düsterer Wave-Rock-Post-Punk aus Belgien; Donnerstag, 19.9., 20.20 Uhr, Terrace Hill

Die Tipps für Freitag, 20. September:

Ali Barter: LoFi-Indie-Rock aus Australien; Freitag, 20.9., 15 Uhr, Molotow Club; Sonnabend, 21.9., 15 Uhr, Molotow Backyard und 22.50 Uhr, Molotow Club

Anna Ternheim (mit Kaiser Quartett): Singer-Songwriterin aus Schweden, Folk-Pop; Freitag, 20.9., 20.30 Uhr, Elbphilharmonie (Reservierung nötig)

Basement Revolver: melancholischer Dream-Noisepop und Shoegaze-Sound aus Kanada; Freitag, 20.9., 18 Uhr, Kukuun

Cari Cari: düster-atmosphärischer Indie-Elektro-Pop aus Österreich; Freitag, 20.9., 20 Uhr, Mojo Club

Cinemagraph: lässiger Indie-Pop aus Mannheim; Freitag, 20.9., 22.30 Uhr, Indra

ClickClickDecker: kreativer Indie-Pop aus Hamburg; Freitag, 20.9., 23.10 Uhr, Gruenspan

Devarrow: Singer-Songwriter aus Kanada; emotionaler Americana-Folk; Freitag, 20.9., 11 Uhr, Kukuun

Die Kerzen: poetischer Indie-Pop mit Retrocharme; Freitag, 20.9., 23.50 Uhr, Terrace Hill; Sonnabend, 18.45 Uhr N-JOY Reeperbus und 21.45 Uhr St. Pauli Fanshop

DZ Deathrays: treibender Punk-Indie-Rock aus Freitag, 20.9., 16 Uhr, Molotow Club; Sonnabend, 21.9., 22.05 Uhr, Molotow Backyard und 23.40 Uhr, Molotow Sky Bar

Frittenbude: energiegeladener Elektro-Indie-Punk aus Deutschland; Sonnabend, 20.9., 00.20 Uhr (Festivaltag Freitag), Großen Freiheit 36

Gunner & Smith: melancholischer, düsterer Folk-Country-Americana-Rock aus Kanada; Freitag, 20.9., 14.40 Uhr Festival Village Fritz Bühne, 20 Uhr, Kukuun

John van Deusen: Singer-Songwriter aus Kanada, melodischer Indie-Rock; Freitag, 14.15 Uhr, N-JOY Reeperbus und 21.30 Uhr, Headcrash

Mighty Oaks: harmonischer Indie-Folk-Rock aus Berlin; Freitag, 20.9., 20.30 Uhr N-JOY Reeperbus und 23.20 Uhr, St. Michaelis Kirche

Penelope Isles: lässiger Indie-Dream-Retro-Pop aus Großbritannien; Freitag, 20.9., 21.45 Uhr, Molotow Skybar

The Gardener & The Tree: emotionaler Folk-Pop aus der Schweiz; Freitag, 20.9., 15.45 Uhr, Sommersalon und Sonnabend, 21.9., 21.25 Uhr, Große Freiheit 36

We Were Promised Jetpacks: energiegeladener Indie-Alternative-Rock aus Großbritannien; Freitag, 20.9., 22.50 Uhr, Uebel & Gefährlich

Young The Giant: eingängiger Indie-Pop aus den USA; Freitag, 20.9., 20.50 Uhr, Große Freiheit 36

Die Tipps für Sonnabend, 21. September:

Asa: französisch-nigerianische Singer-Songwriterin, Mischung aus Soul, R'n'B, Folk und Pop; Sonnabend, 21.9., 21.35 Uhr, St. Michaelis Kirche

Aurora: Singer-Songwriterin aus Norwegen, verträumter und emotionaler Elektro-Pop; Sonnabend, 21.9., 23.10 Uhr, St. Michaelis Kirche

Botschaft: poetischer Indie-Pop aus Hamburg; Sonnabend, 21.9., 21.15 Uhr, Hanseplatte

Efterklang: experimenteller Indie-Pop aus Dänemark; Sonnabend, 21.9., 22.30 Uhr, Elphilharmonie (Reservierung nötig)

Partner: schrabbeliger Indie-Garage-Rock aus Kanada; Sonnabend, 21.9., 21.25 Uhr, Molotow Club

Pauls Jets: verspielter Indie-Pop-Rock aus Österreich; Sonnabend, 21.9., 17.30 Uhr N-JOY Reeperbus und 20 Uhr, Headcrash

Sebadoh: schrammeliger Lo-Fi-Indie-Rock aus den USA; Sonnabend, 21.9., 22.10 Uhr, Uebel & Gefährlich

Stars: melodischer Indie-Synthie-Pop aus Kanada; Sonnabend, 21.9., 20.40 Uhr, Uebel & Gefährlich

The Subways: druckvoller Alternative-Rock aus Großbritannien; Sonnabend, 21.9., 19.30 Uhr, N-JOY Reeperbus und 23.20 Uhr, Große Freiheit 36

The Entrepreneurs: psychedelischer Indie-Rock aus Dänemark; Freitag, 20.9., 19.10 Uhr, Festival Village Fritz Bühne und Sonnabend, 21.9., 20 Uhr, Indra

Together Pangea: punkiger Alternative-Indie-Rock aus den USA; Sonnabend, 21.9., 20 Uhr, Molotow Club

Velvet Volume: energiegeladener Alternative-Rock von drei Schwestern aus Dänemark; Freitag, 20.9., 21.50 Uhr, Molotow Karatekeller; Sonnabend, 21.9., 17.40 Uhr Festival Village Fritz Bühne und 23.15 Uhr, Headcrash

#rbf19 - die Festival-Infos Das 14. Reeperbahn Festival findet vom 18. bis 21. September 2019 in Hamburg statt. Für einen Überblick sorgt eine kostenlose App. Tagestickets kosten zwischen 39 und 59 Euro. Es gibt auch Mehrtagestickets, eine Karte für alle vier Tage kostet 105 Euro. Die Karten gibt es vor Ort im Festival Village auf dem Heiligengeistfeld (U-Bahn St. Pauli), über die Webseite des Festivals oder unter der Ticket-Hotline 040-413-2260 (Mo-Fr 9 bis 18.30 Uhr).

NDR Blue | 19.09.2018 | 18:00 Uhr