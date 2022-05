New Yorker Philharmoniker auf Usedom eingetroffen Stand: 19.05.2022 06:00 Uhr Eine fünf Meter hohe Replik der Lady Liberty steht bereits im Seebad Heringsdorf auf Usedom und weist auf das Jahreshighlight hin: Die Konzerte des New York Philharmonic von morgen an bis zum 24. Mai.

Die New Yorker Philharmoniker sind auf Usedom angekommen. Das weltberühmte Orchester ist zu Gast beim Usedomer Musikfestival. Das Festival feiert "20 Jahre Peenemünder Konzerte".

Intendant wirbt für Zusammenhalt

Festival-Intendant Thomas Hummel sagte, in Peenemünde, wo einst die Nationalsozialisten Massenvernichtungswaffen bauten, ist es gerade in diesen Zeiten, in Zeiten des Krieges, besonders wichtig, dass wir uns um Verständigung und Zusammenhalt bemühen. Zehn Jahre hat Hummel auf diesen Moment hingearbeitet. 2012 sprach er Kurt Masur zum ersten Mal darauf an, er war Ehren-Musikdirektor in New York. "Zuerst hab ich gesagt, es will jeder die New Yorker Philharmoniker haben. Wir haben ganz bestimmte Vorstellungen für ein Hotel, wir brauchen 150 Zimmer für so ein Orchester und das wurde in der Zwischenzeit gebaut. Dadurch war es schon mal möglich, das Orchester einzuladen. Aber es hat ein paar Jahre gedauert."

Anne-Sophie Mutter als Solistin dabei

Es ist die erste Auslandstournee des weltbekannten Orchesters seit 2019. Das Ensemble ist mit mehr als 100 Orchestermusikern angereist. Geplant sind drei Peenemünder Konzerte in der großen Kraftwerkshalle samt öffentlicher Generalprobe und zwei Kammermusikkonzerte in Heringsdorf und in Wolgast. Unter den Solisten ist auch Star-Violinstin Anne-Sophie Mutter.

Auf dem Gelände der ehemaligen Heeresversuchsanstalt, entwickelten die Nazis Raketen, die nach dem Willen der Planer auch New York hätten vernichten sollen. Auch deshalb ist es für Chefdirigent Jaap van Zweden ein ganz besonderes Gastspiel. "Gerade jetzt in dieser Zeit ist es wichtig, daran zu erinnern, dass Musik Frieden bringen kann, den Frieden Mensch zu sein. Gerade jetzt, wo Russland diesen Krieg gegen die Ukraine führt, muss es die Botschaft unseres Orchesters sein, dass Musik eine der Lösungen sein kann, um sich als Menschen näher zu kommen."

Das Usedomer Musikfestival wird vom NDR unterstützt.

