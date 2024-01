Neuer HFMT-Professor Stadler: "In Hamburg gleich wohlgefühlt" Stand: 23.01.2024 13:35 Uhr Im Herbst wurde Alexey Stadler als Professor an die Hochschule für Musik und Theater in Hamburg berufen. Der russische Cellist will alte Meisterwerke ins Hier und Jetzt bringen und auf die aktuellen Themen der Zeit reagieren. Am Mittwoch gibt er sein Antrittskonzert.

von Stephan Sturm

Berlin, London, San Francisco, Tokio. Alexey Stadler ist ein international gefragter Solist und gibt weltweit Konzerte. Angefangen hat seine Karriere 2011 in Hamburg, als er den TONALi-Cello-Wettbewerb gewonnen hat. "Ich habe mich in Hamburg ab dem ersten Moment wohlgefühlt", erzählt Stadler. "Ich habe viele Parallelen zu meiner Heimatstadt St. Petersburg gefunden, mit viel Wasser, mit wunderbarer Ästhetik - und so habe ich entschieden: Irgendwann möchte ich in Hamburg leben. Damals wusste ich noch nicht, dass ich wenige Jahre später hier eine Professur bekommen werde."

"Es geht um den Kontakt mit dem Publikum"

In der Hansestadt möchte der 32-Jährige Akzente setzen und neue Projekte anschieben. Als Professor übernimmt er auch Verantwortung. Seinen Studierenden will er vor allem eines vermitteln: "Es um den Kontakt mit dem Publikum: Für wen spielen wir? Warum spielen wir diese Stücke? Ganz oft wird pauschalisiert: Das Publikum ist einfach da und die Leute kommen. Ich glaube, wir müssen viel mehr Interesse haben, für wen wir spielen."

Antrittskonzert in der Laeiszhalle Am Mittwoch, 24. Januar, gibt Alexey Stadler um 20 Uhr sein Antrittskonzert im Kleinen Saal der Hamburger Laeiszhalle. Auf dem Programm stehen Werke von Robert Schumann, Alfred Schnittke und Arvo Pärt. Es gibt noch Tickets.

Eine gute Technik und ein ausgeprägtes musikalisches Verständnis: Das muss man mitbringen, wenn man als junge Cellistin, als junger Cellist bei Alexey Stadler studieren will. Und dann fängt die eigentliche Arbeit erst an. "Die Musikwelt, wie überhaupt die Welt, verändert sich ganz schnell", so Stadler. "Es wäre schön, wenn bei der Ausbildung unterrichtet wird, wie man mit der neuen Realität umgeht, wo der Platz für klassische Musik ist und wir mit unserer Musik vermitteln wollen."

Bildende Kunst und Filme als Inspiration

Meisterwerke der vergangenen Jahrhunderte ins Hier und Jetzt bringen. Auf die aktuellen Themen der Zeit reagieren. Das ist Alexey Stadler wichtig. Inspirieren lässt er sich hierbei nicht nur von der Musik. Auch andere Kunstgattungen sind für ihn wichtig: die bildende Kunst und vor allem Filme. "Auf einem Filmfest werden alle aktuellen Themen dieser Welt angesprochen", beobachtet Stadler. "Da kommt es nicht nur zum Genuss, sondern auch zum Nachdenken und zum Reflektieren. Ich wünsche mir, dass unsere Konzerte auch aktuell und lebendig sind, dass das Publikum mit einbezogen wird. Dadurch entsteht ein besonderer Dialog und es können Themen angesprochen werden, die uns bewegen."

Ein Thema bewegt den in Sankt Petersburg geborenen Cellisten besonders: "Der Krieg in der Ukraine dauert schon zu lange. Ich wünsche mir, dass das Land frei wird und dass auch irgendwann Russland von diesem Regime befreit wird."

"Beim Spielen muss man auch Freude haben"

Instrumentalunterricht, Klassenvorspiele, Theoriekurse, und vor allem üben, üben, üben. So ein Musikstudium kann Stress bedeuten. Doch Hektik und Nervosität darf auf der Bühne keinen Platz finden. Ganz im Gegenteil, erklärt Stadler: "Beim Spielen muss man auch Freude haben. Die können wir auf das Publikum übertragen, so dass ein Konzert zu einer Bereicherung und nicht zu einer Beobachtung wird, wie gestresst die Musiker sind."

Weitere Informationen "Eugen Onegin" in Hamburg: Musikstudenten präsentieren Oper Tschaikowskys "Eugen Onegin" ist eine der meistgespielten Opern überhaupt. Nun wagt sich die Hochschule für Musik und Theater an den Stoff. mehr junges forum Musik + Theater Das Forum der Hochschule für Musik und Theater hat sich längst vom Geheimtipp zum Muss für Musiktheater-Fans gemausert. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Der Nachmittag | 23.01.2024 | 15:20 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Klassik