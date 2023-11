junges forum Musik + Theater Stand: 11.10.2023 11:08 Uhr Hamburgs zweites Opernhaus steht an der Außenalster: das Forum der Hochschule für Musik und Theater hat sich längst vom Geheimtipp zum Muss für Musiktheater-Fans gemausert.

Die Hochschule entstand aus der privaten Schauspielschule von Annemarie Marks-Rocke und Eduard Marks und wurde unter dem Namen Staatliche Hochschule für Musik 1950 gegründet. Die Hochschule war damals noch in mehreren Gebäuden untergebracht und besaß kein eigenes Gebäude. Nachdem 1954 auch ein Studiengang für Evangelische Kirchenmusik eingerichtet worden war, konnte die Hochschule 1956 in das Budge-Palais umziehen. 1967 wurde die Hochschule in Staatliche Hochschule für Musik und darstellende Kunst umbenannt, um auch die Studiengänge Theater und Oper im Namen kenntlich zu machen.

Klassik, Jazz und Pop unter einem Dach

Anfang 2015 schloss die HfMT mit den vier größten Musikhochschulen in Peking und Shanghai ein Partnerschaftsabkommen als Zeichen der Verbundenheit mit den chinesischen Musikhochschulen. Herzstück dieser Vereinbarung ist ein gemeinsamer einjähriger "Internationaler Masterstudiengang" und ein Programm für Gaststudierende. Von 2019 bis 2021 wurde die Jazz-Hall gebaut, eine Spielstätte mit 200 Sitzplätzen. Das Gebäude ist in das zum Alsterufer hin abfallende Gelände eingebettet und wirkt vom Harvestehuder Weg her wie ein mit Rasen bewachsener Hügel.

Seit 1982 beherbergt die Hochschule für Musik und Theater auch den "Eventim-Popkurs", den deutschlandweit ersten Kontaktstudiengang für Popularmusik, aus dem bis heute eine Vielzahl erfolgreicher Musiker und Bands hervorgegangen sind, so unter anderem die Sängerin und Schauspielerin Ute Lemper und die Deutschrock-Band Wir sind Helden.

junges forum Musik + Theater ist Kulturpartner von NDR Kultur.

junges forum Musik + Theater Hochschule für Musik und Theater

Harvestehuder Weg 12

20148 Hamburg



