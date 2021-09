Stand: 21.09.2021 17:39 Uhr Nana Adjoa: Songs frei von Kitsch

Nana Adjoa tritt am 22. September beim Reeperbahn Festival 2021 in Hamburg auf. NDR.de überträgt in Kooperation mit ARTE viele Konzerte im Video-Stream und präsentiert etliche davon im Anschluss als Video-on-Demand.

Obwohl sie gelernte Jazzmusikerin ist und Liebhaberin amerikanischer Rock-Classics, glänzt die Singer-Songwriterin aus Amsterdam auf ihrem 2020 veröffentlichten Debütalbum "Big Dreaming Ants" mit Indie-Pop. Ihre Songwritings klingen nicht nach Kitsch, gehen aber dennoch unter die Haut - bis zum Kern der Dinge.

