Stand: 08.03.2024 16:26 Uhr Musikfestival rückt Kriegsgebiete in den Mittelpunkt

Die Veranstalter der Reihe "Gezeitenkonzerte" stellen in diesem Jahr Künstler und Künstlerinnen aus dem Nahen Osten und der Ukraine in den Mittelpunkt. Das teilte der Kommunalverband Ostfriesische Landschaft in Aurich mit. Auf dem Programm des größten Flächenmusikfestivals in Niedersachsen stehen Konzerte von Violinist Michael Barenboim, des Mandolinisten Avi Avital und des ukrainischen Exilorchesters MRIYA. Insgesamt soll es 40 Konzerte und Vorstellungen geben - wie üblich bei dieser Reihe finden diese an verschiedenen malerischen und geschichtsträchtigen Orten zwischen Dollart und Jadebusen statt. Zu den Spielstätten zählen Kirchen, Burgen, Höfe und Gärten. Im vergangenen Jahr hatte das Musikfestival einen Rekord mit rund 13.500 Besuchern und Besucherinnen verzeichnet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 08.03.2024 | 07:30 Uhr