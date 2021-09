Stand: 22.09.2021 21:37 Uhr May The Muse: Stimmlich präsent und musikalisch emotional

May The Muse tritt am 23. September beim Reeperbahn Festival 2021 in Hamburg auf. NDR.de überträgt in Zusammenarbeit mit ARTE viele Konzerte im Video-Stream und stellt einige davon im Anschluss als Video zur Verfügung.

Stimmlich präsent und musikalisch emotional: Die markante Stimme von Désirée Dorothy erinnert an Soulgrößen wie Erykah Badu oder Lauryn Hill. Dabei ist 2021 gerade mal die Debüt-EP der Sängerin aus Berlin erschienen. May The Muse ist in diesem Jahr für den Anchor Music Award nominiert.

