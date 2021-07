Kultursommer Special auf Kampnagel Stand: 29.07.2021 22:51 Uhr Das Kultursommer Special beim Internationalen Sommerfestival auf Kampnagel, präsentiert von NDR und ZEIT-Stiftung, zeigt unter freiem Himmel ein regionales Programm mit vielen Konzerten und Live-Podcasts.

Knapp eine Woche bespielen Künstler*innen aus Hamburg und Umgebung die Open Air-Bühnen des Kampnagelgartens. Der Schwerpunkt liegt auf Musik in all ihren Formen - von Indie-Pop bis Jazz, von Elektro bis Klassik. Für dieses Programm stehen die Bühnen auf dem Gartengelände des Festivals vom 10. bis zum 15. August exklusiv zur Verfügung.

Viel Musik auf den Bühnen

Mit ihrem neuen Album "Monsters" setzt die Hamburger Musikerin Sophia Kennedy Maßstäbe für zeitgemäße, kreative und spielerische Popmusik mit internationalem Flair. "Ich bin super aufgeregt, nach so langer Zeit wieder zu spielen und ganz gespannt, was das aus der Musik macht. Ich freue mich sehr!" sagt sie. Kennedy ist am Donnerstag, 12. August, ab 20 Uhr auch hier im Videostream auf www.ndr.de und über Facebook zu erleben.

Neben Sophia Kennedy treten beim Kultursommer Special weitere Hamburger Szene-Berühmtheiten wie Fritzi Ernst und Band oder das Projekt "Hamburg Spinners" rund um Tastentalent Carsten "Erobique" Meyer im Kampnagel-Avantgarten auf. Die popkulturell orientierten Streicher des Kaiser Quartetts kollaborieren mit dem kanadischen Musiker Josh Dolgin. Und auch der Nachwuchs findet mit den HfMT Young Talents, dem Detect Ensemble der jungen norddeutschen philharmonie sowie Akademist*innen des NDR Elbphilharmonie Orchesters im Programm Platz.

Familienprogramm am Wochenende

Weitere Konzerte kommen von Farhot & Moshtari, Ashraf Sharif Khan & Viktor Marek, Plastiq, Les Trucs, Estrellas de Carla und Pose Dia. Außerdem kuratiert das Netzwerk "Formation**Now" einen Festivaltag mit Konzerten und Spoken Word-Acts. Flankiert wird das musikalische Programm von Live-Podcasts wie den NDR Produktionen "eat.READ.sleep" und "Philipps Playlist" sowie dem Podcast ZEITGEISTER mit Ralf Schlüter. Am Wochenende gibt es ein zusätzliches Familienprogramm mit der Hexe Knickebein, Eule & Lerche oder DJ Kekse & Friends.

Zeitplan auf den Außen- Bühnen Dienstag, 10.8.

Kanalbühne

18.30 - 19.30 Uhr Clara und Hauke

20.30 - 21.45 Uhr Kaiser Quartett / DJ Josh "Socalled" Dolgin

Waldbühne

19.30 - 20.30 Uhr



Mittwoch, 11.8.

Waldbühne

18.00 - 21.45 Uhr Formation**Now



Donnerstag, 12.8.

Kanalbühne

19.30 - 21 Uhr Sophia Kennedy

Waldbühne

18 -19 Uhr Podcast-Produktion "eat.READ.sleep" (NDR)

20.30 - 21.30 Farhot und Moshtari im Talk



Freitag, 13.8.

Waldbühne

18 -19 Uhr Estrellas de Carla

20 - 21 Uhr Ashraf Sharif Khan & Victor Marek



Samstag, 14.8.

Kanalbühne

20 -20.30 Uhr Philipps Playlist & NDR Akademisten

20.30 -22 Uhr Hamburg Spinners

Waldbühne

14.30 - 15.00 Hexe Knickebein

16.30 - 17 Uhr Andreas Römer (Puppenspiel + Bauchredner)

18 - 19 Uhr Podcast ZEITGEISTER (ZEIT-Stiftung)

19.30 - 21 Uhr Pose Dia



Sonntag, 15.8.

Waldbühne

14.30 - 15.00 Uhr Eule & Lerche

16.00 - 16.30 Uhr DJ Kekse & Friends

18.30 - 19.30 Uhr Detect Ensemble

20 - 21.30 Uhr Fritzi Ernst & Musiker

