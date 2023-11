Hamburgische Vereinigung von Freunden der Kammermusik Stand: 11.10.2023 11:00 Uhr Wohl kein namhaftes Kammermusikensemble der Welt hat auf den Programmen der Hamburgischen Vereinigung von Freunden der Kammermusik je gefehlt.

Die 1922 von Hamburger Kaufleuten gegründete und ehrenamtlich geführte Vereinigung zählt zu den traditionsreichsten privaten Musikveranstaltern. In den Konzerten ihrer Abonnements bietet sie einen Überblick über die gesamte Kammermusikliteratur und zugleich einen Querschnitt auch der weniger bekannten Werke des klassischen, romantischen und zeitgenössischen Repertoires.

Facettenreichste Programm in Sachen Kammermusik

Die Hamburgische Vereinigung von Freunden der Kammermusik bietet auch in der neuen Konzert-Saison das facettenreichste Programm in Sachen Kammermusik in der Hansestadt. Ohne einen Cent Förderung aus öffentlichen Mitteln wird das Programm realisiert. Zu Gast waren und sind große Namen wie das Armida Quartett, das Quatuor Ébène, das britische Marmen Quartet oder das deutsche Leonkoro Quartet.

Aber auch Porträtkonzerte stehen auf dem Programm unter anderem mit Cellist Misha Maisky, Pianist András Schiff, Tenor Julian Prégardien oder die Hornistin Marie-Luise Neunecker. In der aktuellen Saison steht der 90 Jahre alte lettisch-deutsch-israelische Komponist und Cellist Don Jaffé im Fokus, präsentiert vom Trio Seramonica, in dem auch sein Sohn Ramon und seine Enkelin Serafina spielen.

Das Hamburgische Vereinigung von Freunden der Kammermusik ist Kulturpartner von NDR Kultur.

