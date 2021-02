Händels Oper "Arminio" im Videostream Stand: 22.02.2021 10:55 Uhr Die Varusschlacht bildet in Händels "Arminio" den Hintergrund, vor dem Themen wie Ehre, Pflicht und Gehorsam, Liebe und Freiheit verhandelt werden. Das Premierenpublikum feierte die Inszenierung des Intendanten des Deutschen Theaters Göttingen, Erich Sidler, 2018 mit stürmischem Applaus.

Arminio - 2. Akt

Arminio - 3. Akt

Herrmann der Cherusker forderte die Weltmacht Rom heraus und gewann die Schlacht im Teutoburger Wald. Diese Geschichte war als Oper bei den Händel-Festspielen 2018 zu erleben. Dabei war "Arminio", Georg Friedrich Händels in aller Eile komponierte Oper, ursprünglich ein Flop. 1737 wurde sie nach nur sechs Aufführungen am Londoner Covent Garden Theatre wieder abgesetzt und verschwand über 200 Jahre lang in der Versenkung. Unter Fachleuten galt sie als "zu Recht vergessen" und kam erst 1997 als "Hermann und Thusnelda" in Leipzig wieder auf die Bühne.

Ein glanzvolles Comeback erlebte "Arminio" erst 2016 bei den Karlsruher Händel-Festspielen und zwei Jahre später auch in Göttingen zu erleben, in der Regie des Theaterintendanten Erich Sidler und unter der musikalischen Leitung von Laurence Cummings. Für die Titelpartie wurde der britische Countertenor Christopher Lowrey gewonnen.

Die Geschichte von Arminius, dem "Befreier Germaniens", ist mehrmals vertont worden, auch Heinrich Ignaz Franz Biber, Antonio Caldara, Alessandro Scarlatti und Johann Adolph Hasse haben "Arminio"-Opern komponiert. Das Libretto geht auf eine französische Tragödie von 1684 zurück. Historischer Hintergrund ist die Schlacht im Teutoburger Wald im Jahr 9 nach Christus zwischen dem Cheruskerfürsten Herrmann alias Arminius und dem römischen Feldherren Varus.

In Händels Spätwerk "Arminio" bildet der Befreiungskrieg allerdings nur den Hintergrund, vor dem Themen wie Ehre, Pflicht und Gehorsam, Liebe und Freiheit verhandelt werden.

Das Programm Szenische Aufführung in italienischer Sprache mit deutschen Untertiteln



Arminio: Christopher Lowrey, Countertenor

Tusnelda: Anna Devin, Sopran

Sigismondo: Sophie Junker, Sopran

Ramise: Helena Rasker, Alt

Varo: Paul Hopwood, Tenor

Tullio: Owen Willetts, Countertenor

Segeste: Cody Quattlebaum, Bass-Bariton



FestspielOrchester Göttingen

Musikalische Leitung: Laurence Cummings



Regie: Erich Sidler

Bühnenbild: Dirk Becker

Kostüme: Renée Listerdal

Licht: Michael Lebensieg

Weitere Informationen Zehn Händel-Opern im Videostream! Anlässlich des Geburtstags von Georg Friedrich Händel zeigen zeigen wir zehn herausragende Opern on demand. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | 23.02.2021 | 00:00 Uhr