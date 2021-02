Händels Oper "Agrippina" im Videostream Stand: 22.02.2021 12:04 Uhr "Heldinnen!?" war das Motto der Händel-Festspiele Göttingen 2015, und dabei ging es auch um zweifelhafte Heldinnen. Die Oper "Agrippina" unter der Regie von Laurence Dale wurde vom Publikum begeistert aufgenommen.

Agrippina - 2. Akt

Agrippina - 3. Akt

Dass es der römischen Kaiserin Agrippina am Ende doch noch gelingt, ihren Sohn Nero auf den Thron zu bringen, würde man bei den zahlreichen Wirren von Vincenzo Grimanis Libretto kaum mehr erwarten. Dennoch gilt es als eines der besten, die Georg Friedrich Händel je vertont hat, durch seine scharf gezeichneten Charaktere, die einfühlsame Darstellung menschlicher Gefühle und eine ordentliche Prise von Witz und Satire. Das in nur fünf Wochen vollendete Werk wurde bei der Uraufführung 1709 in Venedig bejubelt und festigte Händels Ruhm als Opernkomponist in ganz Europa.

In einer szenischen Neuproduktion von Agrippina bewiesen Laurence Cummings und sein FestspielOrchester Göttingen mit einem erlesenen Solistenensemble, welche dramatische Wucht der Komponist in seiner sechsten Oper entfacht hatte - aber auch wie viel Spaß eine Barockoper machen kann. Dazu trug auch die Regie von Laurence Dale bei, mit der die überspitzten Charaktere noch schärfer gezeichnet und durch gegenüberstehende Spiegel unendlich vervielfacht wurden.

In der Titelrolle glänzte die Mezzosopranistin Ulrike Schneider als machthungrige Intrigantin.

Das Programm Oper in drei Akten, szenische Aufführung in italienischer Sprache



Regie: Laurence Dalen

Agrippina: Ulrike Schneider, Mezzosopran

Ottone: Christopher Ainslie, Countertenor

Nerone: Jake Arditti, Countertenor

Poppea: Ida Falk Winland, Sopran

Claudio: João Fernandes, Bass

Narciso: Owen Willetts, Countertenor

Pallante: Ross Ramgobin, Bariton

FestspielOrchester Göttingen

Cembalo und Ltg.: Laurence Cummings



Liveaufzeichnung der Premiere am 15.5.2015 im Deutschen Theater

