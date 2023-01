Größtmögliche Entfaltung - die Jazzpianistin Clara Haberkamp Sendedatum: 11.01.2023 13:00 Uhr Clara Haberkamp ist schon lange kein Geheimtipp mehr. Mit ihrem Trio hat sie bereits zahlreiche Preise gewonnen und mehrere Alben eingespielt.

Die junge Künstlerin ist nicht nur eine herausragende Pianistin, sondern auch eine bemerkenswerte Komponistin. Haberkamp schreibt und arrangiert für unterschiedliche Besetzungen - vom Vokalensemble übers Streichtrio bis zur Bigband. Studiert hat sie beides: Jazzklavier und Komposition. Neben ihren vielbeachteten künstlerischen Projekten promoviert sie derzeit an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg und lehrt improvisierte Liedbegleitung an der Universität der Künste Berlin. Bei NDR Kultur à la carte EXTRA präsentiert sich Clara Haberkamp in einem Solokonzert.

Das Gespräch führte Claus Röck.

