Stand: 30.07.2019 10:36 Uhr

Festival: A Summer's Tale startet zum 5. Mal von Kristina Bischoff

Anreisen, Zelt aufschlagen oder den Wohnwagen aufstellen. Dann kann es losgehen - wenn auch nicht mit einer Bierdusche oder im Schlammbad, wie es bei anderen Festivals üblich ist. Das naturnahe A Summer's Tale in Luhmühlen ist dazu ausgelegt, dass seine Besucher sich vor den Konzerten, Lesungen, Performances oder Filmvorführungen entspannt selbst betätigen, zum Beispiel achtsam im Freien. Neben Wildpflanzen, Wanderungen, Kanufahren, einem Lauftreff oder Schauspieltraining gibt es in diesem Jahr sogar Männer-Yoga. Das Festival beginnt diesen Donnerstag und dauert bis Sonntag.

Mischung aus Newcomern und Altbekannten

Um die typische Wohlfühlatmosphäre zu schaffen, setzen die Veranstalter des Festivals auf eine musikalische Mischung, die aktuelle Künstler neben solche stellt, deren Platten schon vor längerer Zeit Einzug in die Sammlungen gehalten haben, etwa wie die britische Band The Charlatans. Dazu gesellen sich auch Newcomer, wie der in Simbabwe geborene Brite Kelvin Jones. Er ist einer der vielen authentischen und guten Künstler, die beim A Summer's Tale auftreten.

Initiative für Gender-Balance

Das A Summer's Tale Festival in Luhmühlen NDR Info - Kultur - 30.07.2019 10:55 Uhr Autor/in: Bischoff, Kristina Der Beitrag zum Hören.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen Download

Darüber hinaus nimmt das Festival an der Initiative Keychange teil, die sich dafür einsetzt die Gender-Balance bei Festivals geradezurücken. Hier gelingt es zunehmend. Zu den Musikerinnen im Line-up zählen die Hamburgerin Mogli, Kate Nash, Tina Dico oder das Projekt der Sängerin Joan Wasser alias Joan as Police Woman. Und die Französin Zaz ist in diesem Jahr sogar die Headlinerin. Auch die Lesung von Autorin Ronja von Rönne am Samstagabend hat das Zeug zum Highlight.

Diesmal ist erst Sonntag Schluss

Einige Veränderungen hat das Festival dennoch durchlaufen. War in den vergangenen Jahren der Mittwoch erster Festivaltag und am Samstagabend Schluss, wird nun am Donnerstag angereist und dafür noch der Sonntag ganz bespielt. Bis dann die Artrocker Elbow das Festival an der Waldbühne mit Sandboden beschließen, das sich an diesem Jahr diverser zeigt denn je.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Kultur | 30.07.2019 | 14:55 Uhr