Eefje de Visser: Bittersüßer Synthie-Pop auf Niederländisch

Eefje de Visser tritt am 17. September beim Reeperbahn Festival 2020 in Hamburg auf. NDR.de überträgt in Zusammenarbeit mit ARTE vom 16. bis 19. September viele Konzerte im Videostream und stellt einige davon im Anschluss als Video zur Verfügung.

Wie cool Popmusik auf Niederländisch klingen kann, ist hierzulande noch viel zu unbekannt. Eefje de Visser aus der Nähe von Den Haag tritt an, um das zu ändern. Schon 2009 gewann sie einen Komponistenwettbewerb in den Niederlanden. Mittlerweile lebt Eefje de Visser in Belgien und erobert von dort aus die Benelux-Länder mit ihrem Synthie-Pop. Das Reeperbahn Festival ist ein guter Anfang, ihre Erfolge auch auf Deutschland auszubreiten. Songs wie "Bitterzoet" oder "Zwarte Zon" gehen ins Ohr und unter die Haut.

Eefje de Visser beim Reeperbahn Festival 2020 in Hamburg Genre Synthie-Pop Erstes Album 2011

