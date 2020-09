Stand: 04.09.2020 13:05 Uhr - NDR Info

Energiegeladener Pop von Drew Sycamore

Drew Sycamore tritt beim Reeperbahn Festival 2020 in Hamburg auf. Vom 16. bis 19. September überträgt NDR.de in Zusammenarbeit mit ARTE viele Konzerte im Videostream und stellt einige davon im Anschluss als Video zur Verfügung.

Ein Name wie aus einer Fabel. Drew Sycamore, dänisch-walisische Popsängerin, tritt beim Reeperbahn Festival 2020 auf und muss sich auch als Newcomerin vor den erfolgreichen Popstars dieser Zeit nicht verstecken. Ihr Ohrwurm "Perfect Disaster" ist absolut Radio-tauglich und in Dänemark über ein Jahr lang in den Airplay-Charts. Sycamores Bühnen-Shows sind energiegeladen, ihre Songs manchmal so "brutal" wie der Name ihres ersten Albums. Drew Sycamore hat auf jeden Fall das Potenzial, auch in Deutschland bald in aller Munde zu sein.

Drew Sycamore beim Reeperbahn Festival 2020 in Hamburg Genre Pop Erstes Album 2019

