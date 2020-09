Stand: 04.09.2020 15:12 Uhr - NDR Info

Drangsal: Von Synthie zu Indie

Drangsal tritt am 17. September beim Reeperbahn Festival 2020 in Hamburg auf. NDR.de überträgt in Zusammenarbeit mit ARTE vom 16. bis 19. September 2020 viele Konzerte im Videostream und stellt einige davon im Anschluss als Video zur Verfügung.

Depeche Mode? Die Ärzte? Die Toten Hosen? Der Wahl-Berliner Max Gruber alias Drangsal musste sich schon viele Vergleiche gefallen lassen - allerdings ist ein Vergleich mit diesen Bands sicherlich nicht das schlechteste. Seit 2016 veröffentlicht Drangsal seine Musik. Zuerst waren seine Songs inspiriert durch den Synthie-Sound der 70er- und 80er-Jahre. Dann - mit dem Wechsel von englischer auf deutsche Musik - wurde aus Drangsal einer der bekanntesten Indie-Pop-Sänger Deutschlands. Und nicht nur mit Gesang kann er überzeugen: Zusammen mit Musiker-Kollege Casper war er 2018 Host des Podcasts "Mit Verachtung".

Drangsal beim Reeperbahn Festival 2020 in Hamburg Genre Indie, Punk Erstes Album 2016

