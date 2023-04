Der Traum von Wacken: Heavy Metal-Band aus Kenia will dabei sein Stand: 24.04.2023 12:32 Uhr Musik aus Afrika - da denken die meisten nicht an Heavy Metal. Doch die Band Last Year's Tragedy spielt genau das. Ihr Ziel: Sie wollen unbedingt beim Wacken-Festival Anfang August in Deutschland spielen.

von Karin Bensch

Wird diese Band im Sommer beim Wacken Open Air rocken? Die kenianische Heavy Metal Band Last Year's Tragedy, das sind sieben Musiker - zwei Sänger, zwei Gitarristen, ein Bassist, ein Keyboarder und ein Schlagzeuger. Last Year's Tragedy gibt es seit etwa 15 Jahren. Kennengelernt haben sich die Musiker an der Uni in Nairobi.

Last Year's Tragedy: Bereit für große Bühnen

Damals haben sie sich getroffen, um zusammen Musikvideos zu schauen. Irgendwann haben sie angefangen, zusammen Musik zu machen. Jetzt fühlt sich Last Year's Tragedy bereit für die großen Bühnen. "Wir wollen einfach gute Musik machen, auf Tournee gehen und Leute inspirieren", sagt David, einer der beiden Sänger. David ist für das Grölen ins Mikro zuständig. Wie er das stimmlich durchhalte? Man wächst da rein, sagt er, aber manchmal hätte er nach einigen Songs keine Stimme mehr.

Nach Vorentscheid in Nairobi zum "Wacken Metal Battle Southern Africa"

Vor Kurzem hat Last Year's Tragedy einen Vorentscheid in Nairobi gewonnen. Das bedeutet: Ende April wird die Band beim "Wacken Metal Battle Southern Africa" in Südafrika auftreten. Dort will sie sich einen Platz für das Wacken Open Air in Deutschland Anfang August erspielen. Ein großer Traum für die kenianischen Musiker ist, einmal auf einer der riesigen Bühne zu stehen - vor Tausenden von Zuschauern.

Eingeschworene Fangemeinschaft in Ostafrika

Heavy Metal ist in Ostafrika noch nicht groß, hat aber eine eingeschworene Fangemeinschaft. Für die Musiker geht es vor allem darum, ernst genommen zu werden. Der afrikanischen Heavy-Metal-Szene kommt nicht viel Beachtung zu. Viele Musiker beklagen, dass sie ignoriert werden.

Vielleicht liegt es aber auch daran, dass afrikanischer Heavy Metal einfach noch nicht bekannt genug ist in der Welt. Das könnte sich ändern, wenn die kenianische Band Last Year's Tragedy tatsächlich dieses Jahr beim Wacken Open Air auftreten sollte. Für die Band wäre das ein riesiger Schritt nach vorn.



