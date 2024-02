Chormusik bei NDR Kultur: Die Sendungen bis Ende März im Programm Stand: 13.02.2024 06:00 Uhr Hören Sie Händels "Israel in Egypt", Volkslieder der Romantik, Werke von Krzysztof Penderecki und Musik aus dem neuen Album von Voces8 in der Chormusik auf NDR Kultur.

In der Chormusik präsentiert NDR Kultur Singen auf höchstem Niveau. Sie hören Musik aus allen Jahrhunderten, von der Renaissance bis zur Gegenwart, aus allen Ländern und Zeiten, nationale und internationale Chormusik in großer und kleiner Besetzung. Zu hören ist die Sendung sonntags um 17 Uhr auf NDR Kultur, in der NDR Kultur App sowie im Web.

Händels "Israel in Egypt" als modernes Drama

Eine Heuschreckenplage, tiefe Finsternis, blutiges Wasser - Georg Friedrich Händels Oratorium "Israel in Egypt" geizt nicht mit Katastrophen. Das dreiteilige Oratorium, das auf Erzählungen aus der Bibel beruht, hat die US-amerikanische Dirigentin Jeanette Sorell dramaturgisch sehr klug gekürzt und mit ihrem Alte-Musik-Ensemble Apollo's Fire famos und fesselnd eingespielt. Zu hören in der Chormusik am 18. und am 25. Februar.

Die "Traumgestalten" des Ensembles Quartonal

Für sein Programm "Traumgestalten" hat sich das Ensemble Quartonal a-cappella-Werke des 19. und 20. Jahrhunderts ausgesucht. Es sind neu arrangierte Volkslieder und Texte der Romantik und des "Sturm und Drang": von Goethe, Heine, Eichendorff und Mörike, vertont von Komponisten wie Mendelssohn, Wolf, Rheinberger und Karg-Elert, aber auch von unbekannteren wie Joseph Kromolicki, Mathieu Neumann und Friedrich Hegar. Die spannende Zusammenstellung rund um die Themen Nacht, Natur und Traum wird uns in der Chormusik am 3. März beschäftigen.

Lettischer Rundfunkchor singt Werke von Krzysztof Penderecki

Am 10. März schauen wir in der Chormusik auf das aktuelle Album des Lettischen Rundfunkchors mit Werken von Krzysztof Penderecki. Das Programm vereint Stücke aus über fünf Jahrzehnten, vom 1965 komponierten "Miserere" bis zur "Missa brevis", die 2013 entstanden ist. Unter Leitung von Sigvards Klava erkundet der preisgekrönte Chor ein reiches Spektrum an Ausdrucksmöglichkeiten. Es umfasst neben Klängen der westeuropäischen Tradition auch Techniken wie den Obertongesang.

"Eventide": Ruhe und Reflexion mit Voces8

Am 17. März steht bei der Chormusik das Ensemble Voces8 im Mittelpunkt. Sechs Männer und zwei Frauen gehören zu diesem a-cappella-Ensemble. Mit seinem klaren, ätherischen Klang hat sich das britische, stilistisch breit aufgestellte Oktett längst einen Namen gemacht. Für die Abendstunden, um zu Ruhe und Reflexion zu finden, hat Voces8 ein Album mit dem Titel "Eventide" zusammengestellt. Auf ihm sind Werke von Eric Whitacre, John Williams, Bruckner, Britten, Thomas Tallis und Traditionals, zum Teil begleitet von Harfen-, Cello- und Saxophonklängen, zu hören.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Chormusik | 17.02.2024 | 17:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Klassik