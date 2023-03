Andrew Lloyd Webber: Der Musicalpapst wird 75 Jahre alt Stand: 21.03.2023 13:56 Uhr Am Mittwoch wird der Schöpfer Andrew Lloyd Webber von "Cats", "Jesus Christ Superstar", "Evita" und "Phantom der Oper" 75 Jahre alt. Die Musicalmetropole Hamburg hat ihm viel zu verdanken.

Vor genau 75 Jahren wurde der britische Komponist als Baron Andrew Lloyd Webber in London geboren. Er gehört zu den weltweit wenigen Künstlern, die das Attribut "EGOT" tragen. Von all den Preisen der Musik-, Theater- und Filmbranche hat er die wichtigsten gewonnen: Emmys, Grammys, mehrfach den Bühnenpreise Tony und natürlich die Oscars.

Der Brite gilt als einer der erfolgreichsten Musiker der Gegenwart - und hat eine besondere Bedeutung für die Musical-Stadt Hamburg - mithin der weltweit drittgrößte Musical-Standort hinter dem New Yorker Broadway und Lloyd Webbers Geburtststadt London. Hier liefen seine Musicals "Phantom der Oper" und "Cats" besonders lang - und erstmals in einer anderen Sprache als Englisch.

Melodie für "Jesus Christ Superstar" auf einer Serviette gesichert

Andrew Lloyd Webber verdankt seinen Erfolg einer Serviette: Aus Angst er könnte die Melodie, die in seinem Kopf auftaucht ist, wieder vergessen, bittet der noch völlig unbekannte Andrew Lloyd Webber in einem Restaurant um ein Stück Papier, um sie aufzuschreiben. "Jesus Christ Superstar" wird ein weltweiter Erfolg. Es folgt Megamusical auf Megamusical darunter "Evita", "Phantom der Oper" und natürlich "Cats". Seine Nervosität vor einer Premiere wird er jedoch nie ablegen: Bei der Uraufführung zum "Phantom der Oper" muss man ihn in den Katakomben suchen und am Ende geradezu vor den Vorhang zerren. 1992 wird er von Königin Elizabeth II. zum Ritter geschlagen.

Hymne für die Krönung von König Charles III. komponiert

Zu seinen neueren Musicals gehören die Stücke "School of Rock" von 2015 und "Bad Cinderella" aus dem Jahr 2021. So gut wie fertig abgeschlossen dürfte seine neueste Komposition sein: die Krönungshymne für König Charles III. "Ich habe es für den Chor und die Orgel, sowie für Blechbläser und das Orchester der Westminster Abbey komponiert", sagte Lloyd Webber in seinem Statement zu dieser Auftragsarbeit. Er hoffe, seine Hymne werde diesem freudigen Ereignis gerecht. Noch vor seiner Krönung kann Charles auf den Spuren Lloyd Webbers in Hamburg wandeln: Er besucht am 31. März die Hansestadt mit der Queen Consort Camilla.

