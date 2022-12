Alternative Alben: Geheimtipps für die Weihnachtsmusik Stand: 20.12.2022 06:00 Uhr An manchen Weihnachtsliedern hat man sich über die letzten Jahrzehnte vielleicht etwas sattgehört: zum Beispiel "Last Christmas" von Wham, oder "All I Want For Christmas Is You" von Mariah Carey oder "Driving Home For Christmas" von Chris Rea. Es gibt aber auch Geheimtipps.

von Matthes Köppinghoff

Weihnachtsmusik, die besinnlich und weihnachtlich ist - aber eben auch ein bisschen anders: Hier sind fünf Albumempfehlungen für alternative Weihnachten.

Smith & Burrows "Funny Looking Angels"

Tom Smith aus der Band Editors und Andy Burrows von Razorlight haben sich 2011 für ein Konzeptalbum zusammengetan: Auf "Funny Looking Angels" geht es so um Weihnachten, sie haben neue Songs für diese Jahreszeit geschrieben. Zwar gibt es auch einzelne Cover-Songs, aber es sind nicht die Klischeehaften: Viel mehr geht es hier um die weihnachtliche Stimmung, eben wenn es kalt ist und wenn der Schnee fällt. Eine sanfte, besinnliche, handgemachte Platte, eignet sich bis heute für alles rund um den Tannenbaum.

She & Him "A Very She & Him Christmas"

Das Duo She & Him, bestehend aus Zooey Deschanel und M. Ward, hat es mit "A Very She & Him Christmas" etwas festlicher gemacht - und mit deutlich mehr Cover-Versionen: zum Beispiel von Brian Wilson oder Elvis. Aber She & Him haben es geschafft, dass das alles nicht so platt und plakativ klingt, sondern schlicht, entspannend, weihnachtlich, aber trotzdem mal anders. Zooey Deschanel kennt man vor allem als Schauspielerin, zum Beispiel aus der Serie "New Girl". Wenn sie in den Songs vor sich hin croont, ist es ein Fest - passend zum Fest.

Bright Eyes "A Christmas Album"

Leicht angerockt und etwas experimenteller geht es bei Bright Eyes zu: "A Christmas Album" aus dem Jahr 2002. Ist zwar nur knapp 32 Minuten lang, dennoch genau das richtige, wenn man nach dem Geschenke auspacken und Essen etwas runterkommen möchte und Abwechslung braucht.

Sufjan Stevens "Songs For Christmas"

"Songs For Christmas" von Sufjan Stevens sind eigentlich mehrere EPs, auf denen der Indie-Folk- und Indie-Rock-Musiker sich zum Thema Weihnachten ausgetobt hat: Ursprünglich hat er die an Familienmitglieder und Freunde verschenkt. Über mehrere Jahre entstanden dabei sowohl Cover von Weihnachtsklassikern, aber auch eigene Songs.

Chilly Gonzales "A Very Chilly Christmas"

Wer ganz heimlich vielleicht doch auf Nummer sicher gehen und Weihnachtsklassiker hören will, nur eben ein bisschen anders - für den ist "A Very Chilly Christmas" von Chilly Gonzales das Richtige: Der kanadische Wahlkölner verleiht alten Klassikern seinen ganz eigenen Glanz. Eine einzige Neukomposition ist auf dem Album drauf, alles andere sind geschickt und charmant gestaltete Evergreens. Wüsste man es nicht, es würde vielleicht gar nicht auffallen, dass im Hintergrund Weihnachtshits laufen. So bekommt man aber die volle Dröhnung Weihnachten unaufdringlich, unterschwellig, unaufgeregt und vor allem geschmackvoll vorgespielt.

