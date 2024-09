Abstimmung: Soll LaLeLu in der Markthalle in Worpswede auftreten? Stand: 13.09.2024 06:00 Uhr Wir stellen drei Orte vor, die für das zweite von vier NDR Kultur PopUp! Konzerten in der engeren Auswahl sind. Stimmen Sie heute unten auf dieser Seite für die Markthalle in Worpswede ab - mit etwas Glück können Sie dabei ein Outdoor-Digitalradio gewinnen!

Am 26. September gibt das A-cappella-Comedy-Ensemble LaLeLu ein NDR Kultur PopUp! Konzert. Nur wo - das ist noch offen. Über diese drei Orte können Sie abstimmen:

In einer Industriewäscherei in Pinneberg

In der Wäscherei der AWO arbeiten Menschen mit seelischen Beeinträchtigungen. Hier könnte das NDR PopUp! Konzert mit LaLeLu in einem sehr außergewöhnlichen Rahmen stattfinden. Der dafür ausgesuchte Raum bietet allen Charme eines industriell genutzten Gebäudes - mit fünf Meter hohen Decken und der "dampfenden" Atmosphäre einer großen Wäscherei. Kai Göttsch leitet die Einrichtung und erzählt: "Bei uns arbeiten Menschen, die es etwas schwerer haben, am gesamtgesellschaftlichen Leben teilzunehmen, und die sich umso mehr darüber freuen würden, mit ihren Familien und Freunden LaLeLu in unserer Wäscherei begrüßen zu dürfen."

AUDIO: AWO-Wäscherei: Für einige hier wäre es das erste Konzert (3 Min) AWO-Wäscherei: Für einige hier wäre es das erste Konzert (3 Min)

Bei ehrenamtlichen Katastrophenschützern in Grevesmühlen

50 Männer und Frauen arbeiten ehrenamtlich beim Katastrophenschutz in Grevesmühlen - in einem idyllisch gelegenen Gebäude. "Das hier ist eine alte DDR-Baulichkeit, die bereits vielen Verwendungen gedient hat und voller Motivation der jetzigen Nutzer ist", so Steffen Kuse von der Medical Task Force 13. Die Ehrenamtlichen waren unter anderem schon im Ahrtal im Einsatz oder beim Waldbrand in Lübtheen - "Dienst am Nächsten eben", so Kuse. Auf einer großen Wiese auf der Lichtung vor ihrer Unterkunft würde das Team ein Zelt aufbauen. Da ist mehr als genug Platz für alle Mitglieder der Einheit, ihre Familien und Freunde und natürlich auch alle Grevesmühlener, die beim NDR PopUp! Konzert mit LaLeLu dabei sein wollen.

Markthalle und Industriedenkmal in Worpswede

Auch eine denkmalgeschützte ehemalige Maschinenhalle in Worpswede könnte der Ort für das NDR PopUp! Konzert mit LaLeLu werden. Die Biomarkthalle "Moorrübe" in Worpswede ist der Treffpunkt für alle, die an Kunst und ökologischen und nachhaltigen Lebensmitteln interessiert sind. Früher wurden dort Loren für den Torftransport gefertigt, nun stehen hier Kreativität und Nachhaltigkeit im Mittelpunkt. "Hier verbinden sich auf einzigartige Weise Bio und Worpsweder Kunst auf 500 Quadratmetern mit Geschichte", so Oliver Helvogt, der die "Moorrübe" betreibt. Das A-cappella-Ensemble würde direkt zwischen den Regalen, Obstkörben und Co. auftreten.

Drei Orte, drei Abstimmtage

Wäscherei, Zelt oder Markthalle? Wo das Konzert mit LaLeLu tatsächlich stattfindet, entscheiden Sie! Jedem der drei Orte widmen wir diese Woche einen Tag auf NDR Kultur: Wir stellen Räume und Menschen im Programm vor. Und: Jeder der drei Orte hat an "seinem" Tag die Möglichkeit, Stimmen für sich zu sammeln. Für welchen Ort Sie an welchem Tag abstimmen können, wird jeweils ab morgens im Radioprogramm von NDR Kultur verkündet.

Schalten Sie also ab Montag unbedingt NDR Kultur ein, achten Sie darauf, wann Ihr Favorit vorgestellt wird, und geben dann direkt Ihre Stimme ab. Tragen Sie so dazu bei, ein hochkarätiges Konzert zu sich in die Region zu holen.

Abstimmen und Outdoor-Digitalradio gewinnen

Und auch so wird die Musik zu Ihrem Alltagsbegleiter: Unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern verlosen wir an jedem Abstimmtag ein Outdoor-Digitalradio! Die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.

Heute abstimmen für die Markthalle in Worpswede!

In dieser Woche hat jeder der drei vorgestellten Orte seinen eigenen Abstimmtag. Heute zählt ihre Stimme für die Markthalle in Worpswede.

Name: * Vorname: PLZ, Ort: E-Mailadresse: Datenschutz Ich willige ein, dass der NDR die von mir übermittelten personenbezogenen Daten speichert. Sie werden nicht an Dritte weitergegeben, außer es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, nicht veröffentlicht und nur im Rahmen dieser Programmaktion gespeichert. Der NDR behandelt Ihre Daten vertraulich und nutzt diese nicht für Werbezwecke. * Unsere Datenschutzerklärung, Ihre Rechte und weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter NDR.de/datenschutz *- Pflichtfelder. Diese Felder müssen ausgefüllt werden. Abschicken!

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Der Morgen | 13.09.2024 | 06:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Klassik Rock und Pop