Abba-Album "Voyage": Alter Sound mit neuen Botschaften 04.11.2021 Endlich neue Lieder von Abba. Nachdem im September schon zwei neue Songs der Schweden veröffentlicht wurden, erscheint nun - nach beinahe 40 Jahren Pause - das langersehnte neue Album "Voyage". Was ist die Erfolgsformel von Abba?

von Ocke Bandixen, Vanessa Wohlrath und Andrea Halter

Jahrzehntelang trotzen sie Angeboten, wieder zusammen Musik zu machen: Eine Milliarde Dollar wurde den vier angeblich einmal für eine musikalische Wiedervereinigung geboten, aber Abba schlugen alle Angebote aus. Jetzt sind sie wieder da. Anfang September veröffentlichten sie die Single "Don't Shut Me Down" und eroberten gleich einmal die Spitze der schwedischen Charts.

Auch "Voyage", das neue Album der Band klingt ganz typisch für Abba. Inhaltlich geht es wieder um Liebesbeziehungen und um Freundschaften. Und das war auch genau so gewollt: Die Band versuche erst gar nicht anders zu klingen, sagte Agnetha Fältskog in einem Interview mit dem schwedischen Radio. Aber auch ganz ungewöhnlich für Abba schleicht sich ein fast politisches Plädoyer für Klimaschutz und Nachhaltigkeit ein - verpackt in einem Lied über Hummeln.

Wie das Album "Voyage" entstanden ist

Normalerweise ist es so, dass eine Band erst ein Album rausbringt und dann eine Tour ankündigt. Bei Abba lief das Comeback aber andersrum. Björn Ulvaeus und Benny Andersson haben erst jahrelang an futuristischen Konzerten gearbeitet, die im Mai 2022 starten sollen. Erst später kam der Gedanke an neue Musik.

"Wir hatten irgendwie das Gefühl, dass es an der Zeit war für ein paar neue Songs - gerade für unser Avatar-Projekt, das im Mai kommenden Jahres in London Premiere feiert", schildert Fältskog im Interview. Also hätten sie einfach ein paar Lieder aufgenommen und geschaut, wie sie klingen: "So führte eins zum anderen - bis Benny schließlich meinte: Warum machen wir nicht einfach ein komplettes Album?"

Das Phänomen Abba: Was macht die schwedische Pop-Band so besonders?

Sie waren so anders. So hell und so fröhlich. Ging das überhaupt noch - Anfang der 70er-Jahre in der Musikwelt? Es war doch eigentlich die Zeit der ausufernden Soli auf verkopften Konzeptalben. Rock- und Popmusiker gaben sich alle Mühe, in ihrer Musik ernsthaft, bedeutsam und wichtig zu sein. Und dann kamen diese vier. Und lächelten und sangen alles nieder. In drei Minuten: Anni-Frid, Benny, Björn, Agnetha. Ein vierköpfiges Wundertier namens Abba.

Die schwedische Band war eine vier Personen-Einheit, wie es sie seit den Beatles nicht mehr gab. Zwei Mädchen, zwei Jungs - natürlich alle hübsch. Eine rothaarig, eine blond und wer nun Björn und wer Benny war, spielte keine Rolle. Sie waren eben Abba. "Ich kann den Erfolg genauso wenig erklären, wie ich mein Lieblingslied nennen kann", sagte Björn Ulvaeus damals.

Abbas Erfolgsrezept: Einfache Texte und keine Skandale

Das Musikmagazin "Rolling Stone" schrieb: "Diese Band gibt einem wieder einen Grund, das Autoradio anzuschalten. Keine Skandale, keine Drogen, keine Kopfschmerzen. Nur Lieder zum Mitsingen. Sich gut fühlen zu der Musik." Das Erfolgsrezept: Die Jungs schreiben die entwaffnend eingängigen Songs, die Mädchen singen sie. Kritik glitt an den Satinanzügen ab - oder an den weißen Mini-Kimonos.

Die Mädchen machen einen Schritt nach links, dann einen nach rechts. Und die Jungs grinsen dazu. Wie im richtigen Leben. Die Aussagen sind klar und einfach: "Gimme, gimme, gimme", "Mamma Mia", "Ring, Ring", "Super Trouper" - das versteht jeder und überall. Und dann sind es auch noch zwei Paare. Während sich andere Bands mit Groupies und Exzessen brüsten, leben diese musikalisch monogam. Und dann war es irgendwann vorbei mit dem Wundertier mit den vier Köpfen. Und die vier wollten mehr als nur ein Buchstabe sein. Trennten sich, sangen, spielten und lebten allein ihr Leben.

"Voyage": Wie das Happy-End eines Films

Mit dem Album "Voyage" sind Abba wieder da und klingen wie früher. Auch wenn die Stimmen gealtert sind, eben wie die vier Bandmitglieder selbst, die alle zwischen 68 und 73 Jahre alt sind. Auf Fotos und Filmen sieht man sie scherzend und innig vertraut im Studio und gemeinsam am Flügel stehen. Tröstlich nicht nur für Fans. Wie das Happy End eines Films. Oder eben eines Drei-Minuten-Liedes von Abba, das einfach gute Laune macht. Das Lied ist neu. Und es ist ein gutes Gefühl.

