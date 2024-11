Kunstpreis SH: Kuhn und Bakurin ausgezeichnet Stand: 13.11.2024 18:37 Uhr Der Kunstpreis von Schleswig-Holstein ist am Mittwoch in Kiel verliehen worden. Er geht an den Künstler Hans Peter Kuhn. Der Förderpreis geht indes an die Filmemacherin Eugenia Bakurin.

Der Berliner Künstler und Komponist Hans Peter Kuhn arbeitet in seinen Werken vor allem mit Licht und verschiedenen Klängen. Dafür hat er nun den Kunstpreis des Landes Schleswig-Holstein erhalten. Ministerpräsident Daniel Günther überreichte dem gebürtigen Kieler am Mittwoch die mit 20.000 Euro dotierte Auszeichnung in seiner Heimatstadt.

"Kunst, die bewegt" - Günther ehrt Kuhns Werke

Ob in Klangwelten für das Theater oder als Lichttafeln im öffentlichen Raum: Günther würdigte bei der Verleihung die Arbeit Kuhns als Kunst, "die bewegt und beschäftigt". Er sei ein international gefragter Künstler, der seiner Heimat immer eng verbunden geblieben sei, erklärte der Ministerpräsident. So würden seine Lichtinstallationen in Kiel zu den markantesten Werken in der Stadt gehören. Neben der bildenden Kunst gehören zu Kuhns Werken auch zahlreiche Hörspiele sowie Film- und Theatermusik.

Kieler Filmemacherin Bakurin erhält Förderpreis

Der Förderpreis des Landes geht an die in Kasachstan geborene Medienkünstlerin und Filmemacherin Eugenia Bakurin. Die Auszeichnung sei "auch eine Bitte, mit Ihren Installationen und Filmen weiterhin neue Perspektiven zu finden und uns daran teilhaben zu lassen", sagte Günther. 5.000 Euro erhält Bakurin für den Preis - das Geld will die Künstlerin wieder in neue Projekte und Ideen investieren, sagte sie.

Da bin ich sehr dankbar für und ich bin sehr froh und überrascht, dass meine Arbeit so hoch wertgeschätzt wird. Eugenia Bakurin, Filmemacherin

Seit sie 15 Jahre alt ist, lebt Bakurin in Kiel. Sie sei fest mit Schleswig-Holsteins Film- und Kunstwelt verwurzelt, so Günther weiter. Regelmäßig stelle sie ihre Werke bei der Nordart aus, außerdem lehrt sie an der Muthesius Kunsthochschule in Kiel.

Kunstpreis SH seit über 70 Jahren

Seit 1950 wird der Kunstpreis in Schleswig-Holstein alle zwei Jahre verliehen. Er geht an Künstlerinnen und Künstler, die im Land geboren wurden, im Land wirken oder für das Land eine besondere Bedeutung haben. Preisträger sind unter anderem Schriftstellerin Dörte Hansen, der Jazzmusiker Nils Landgren und Regisseur Lars Jessen. Der Preis wird auf Vorschlag des künstlerischen Beirats unter dem Vorsitz der Kulturministerin verliehen.

