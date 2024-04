Greifswalder Dom: Fenster von Ólafur Elíasson enthüllt Stand: 02.04.2024 15:57 Uhr Der isländisch-dänische Künstler Ólafur Elíasson hat die Ostfenster im Greifswalder Dom neu gestaltet. Heute sind sie bei einem Pressetermin enthüllt worden. Eingeweiht wird das Werk am Sonntag mit einem Gottesdienst.

von Juliane Voigt

Die drei zentralen Fenster am Ostgiebel zeigen von unten nach oben changierend die Farbpalette eines Sonnenaufgangs. Für den Entwurf hat der Künstler Ólafur Elíasson sich von dem Gemälde "Huttens Grab" von Caspar David Friedrich inspirieren lassen. "Die farbigen Gläser nehmen das von Osten in die Kirche einfallende Licht auf und illuminieren den Kirchenraum", erläuterte Dom-Pastor Tilman Beyrich beim Pressetermin am Dienstag.

Neue Kirchenfenster im Jubiläumsjahr von Caspar David Friedrich

Mit dieser mehr als ein Jahr dauernden Fenstergestaltung ist eine der größten Baumaßnahmen der vergangenen 100 Jahre am Greifswalder Dom abgeschlossen. Anlass ist das Jubiläumsjahr zum 250. Geburtstag von Caspar David Friedrich, der 1774 in Greifswald geboren wurde.

"Fenster für bewegtes Licht": Ein Werk zum Innehalten und Nachdenken

In seinem Kunstwerk schwinge die Geschichte des Gebäudes mit, "eingebunden wie in einen großen Resonanzkörper", ließ der Künstler mitteilen. Die neuen Fenster tauchten den Innenraum des Doms, der im 19. Jahrhundert renoviert wurde, "ins Licht des 21. Jahrhunderts". Als "meditativer Fokus" hinter dem Altar lade das Werk zum Nachdenken und Innehalten ein.

Elíasson, der sein Werk "Fenster für bewegtes Licht" nennt, wird am Sonntag an dem Festgottesdienst teilnehmen, bei dem die Fenster mit einem Gottesdienst eingeweiht werden. Erwartet werden mehr als 1.000 Besucher.

