Mysterium Banksy: Ausstellung über den Künstler in Hamburg Stand: 03.06.2022 14:33 Uhr Ab heute ist die Ausstellung "The Mystery of Banksy - A Genius Mind" in der Hamburger Mönckebergstraße zu sehen. Gezeigt werden eigens für die Schau reproduzierte Werke des Graffiti-Künstlers.

Banksy fasziniert mit seinen Werken, seiner Ablehnung sämtlicher Kunstwelt-Konventionen und seiner Anonymität. Ab heute hat die Wanderausstellung "The Mystery of Banksy - A Genius Mind" in der ehemaligen Galeria Kaufhof in der Nähe des Hamburger Hauptbahnhofes geöffnet.

Die Schau zeigt mehr als 150 Repliken der Werke des Street-Art-Superstars auf 3.000 Quadratmetern Fläche - darunter Graffitis, Fotografien, Skulpturen, Videoinstallationen und Drucke auf verschiedenen Materialien. Bislang haben mehr als 450.000 Besucherinnen und Besucher innerhalb von 15 Monaten die bisherigen Stationen der Wanderausstellung in München, Leipzig und Bremen besucht.

Ausstellung über das Schablonengraffiti-Gesamtwerk

Die im Zeitraum von 14 Tagen aufgebaute Ausstellung soll einen Überblick über das Gesamtwerk des Street-Art-Künstlers bieten. "Wir wollen Kunst zum Erlebnis machen, für jedermann sichtbar und an einem Ort zusammengebracht", erklärt der Ausstellungsmacher Oliver Forster bei der Hamburger Eröffnung.

Der Passauer Musical- und Veranstaltungsproduzent hat viel Erfahrung durch die "Körperwelten" mit Wanderausstellungen gesammelt. In Hamburg eröffnet nun mit "Banksy - A Genius Mind" die 11. Station der Wanderausstellung in Hamburg. "Sie ist bislang die mit der größten Fläche und richtet sich an ein breites Publikum", so Forster.

"Die meisten Werke sind im Privatbesitz"

"Banksy ist in erster Linie ein Street-Art-Künstler, der für seine Graffitis bekannt ist, die er auf der ganzen Welt verteilt hat. Daneben hat er ziemlich früh angefangen, immer wieder original signierte Kunstwerke und Drucke in limitierter Auflage zu verkaufen. Die meisten davon befinden sich in Privatbesitz und sind somit für die Öffentlichkeit nicht zugänglich. Einen Original-Banksy bestaunen zu können ist also eine absolute Seltenheit."

Britischer Künstler Banksy bleibt anonym

Was verborgen bleibt, ist die Identität der Ikone Banksy, der angeblich in Bristol geboren wurde und 45 bis 50 Jahre alt sein soll. Sicher ist nur, dass seine Werke weltweit gefeiert werden und in den großen Auktionshäusern Rekordsummen erzielen. Die Ausstellung ist eine Hommage - die dort gezeigten Werke sind aufgrund seines anonymen Status nicht vom Künstler autorisiert.

Mysterium Banksy: Ausstellung über den Künstler in Hamburg Die Ausstellung "The Mystery of Banksy" ist von heute bis Oktober in der Mönckebergstraße in Hamburg zu sehen. Öffnungszeiten: Täglich 10 bis 18 Uhr

Do/Fr/Sonnabend & Feiertage bis 20 Uhr

Pfingstmontag 6.6. geöffnet Hinweis: Um die Ausstellung besuchen zu können, ist die Buchung eines Zeitfensters über die Website der Ausstellung erforderlich. Innerhalb dieses Zeitfensters ist der Zutritt möglich - nach dem Eintritt ist die Besuchsdauer unbegrenzt.

