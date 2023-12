Stand: 13.12.2023 16:00 Uhr Caspar David Friedrich: Von Romantikern und einsamen Mönchen

Caspar David Friedrich zählt zu den berühmtesten deutschen Malern. Zum 250. Jubiläum zeigen drei Orte seine Werke in hochkarätigen Ausstellungen. Neben Berlin und Dresden präsentiert auch Hamburg seine Gemälde, Zeichnungen und Grafiken. "Kunst für eine neue Zeit" heißt die Mega-Schau in der Kunsthalle. Wer war der große Maler eigentlich? Und was macht seine Kunst so außergewöhnlich?