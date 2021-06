Caspar-David-Friedrich-Zentrum: Auf den Spuren eines großen Künstlers Stand: 10.06.2021 17:07 Uhr Das 2004 in der historischen Seifensiederei eröffnete Caspar-David-Friedrich-Zentrum in Greifswald erinnert an den großen Maler und Sohn der Stadt Greifswald. Das 2011 auf das gesamte ehemalige Wohn- und Geschäftshaus der Familie Friedrich erweiterte Zentrum ist Museum, Dokumentations- und Forschungsstätte.

Caspar David Friedrich wurde am 5. September 1774 in Greifswald geboren. Die Dauerausstellung des Caspar-David-Friedrich-Zentrum widmet sich dem Lebensweg des Künstlers, seinen Motiven sowie der Haus- und Handwerksgeschichte. Auch die alte Seifensiederei des Vaters kann besichtigt werden. Ein Rundgang bietet umfassende Informationen zu Friedrichs Herkunft, Werdegang und Schaffensweise sowie zur Geschichte der Familie Friedrich und ihres Wohn- und Geschäftshauses, die Gegenstand eines langfristigen Forschungsprojektes der Caspar-David-Friedrich-Gesellschaft ist. Dazu gibt es wechselnde Ausstellungen aktueller Kunst in der Caspar-David-Friedrich-Galerie .

Museum in Nachbarschaft des Pommerschen Landesmuseums

Das Caspar-David-Friedrich-Zentrum befindet sich mitten in der Greifswalder Altstadt. In unmittelbarer Nachbarschaft befindet sich der Dom St. Nikolai, wo Caspar David Friedrich getauft wurde. Zu Fuß sind es nur wenige Minuten zum Pommerschen Landesmuseum mit seinen originalen Friedrich-Gemälden.

Caspar-David-Friedrich-Zentrum Lange Straße 57

17489 Greifswald

Tel. (03834) 884 568



aktuelle Öffnungszeiten und Eintrittspreise auf der Webseite des Museums

