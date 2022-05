Warhols "Marilyn" erzielt Rekordsumme von 195 Millionen Dollar Stand: 10.05.2022 08:00 Uhr Andy Warhols Bild von Marilyn Monroe hat am Montag beim Auktionshaus Christie's die Rekordsumme 195 Millionen Dollar erreicht. Es sei die "amerikanische Mona Lisa", sagt Kunstexperte Alex Rota. Beitrag anhören 3 Min

von Antje Passenheim, ARD-Korrespondentin New York

Der Erlös soll wohltätigen Zwecken zukommen. Marilyn Monroe mit roten Lippen und hellblauem Lidschatten es ist wohl eines der bekanntesten Bilder der Pop-Art-Ikone Andy Warhol. Der Siebdruck "Shot Sage Blue Marilyn" ist am Montag bei Christie's in New York versteigert worden. Erwartet wurde ein Rekordpreis - und den gab es dann auch. Die Erwartung von 200 Millionen Dollar wurde allerdings verfehlt.

Warhols Marilyn ist die "amerikanische Mona Lisa"

Für 170 Millionen Dollar geht die blaue Marilyn unter den Hammer. Schlappe 30 Millionen unter den Erwartungen der Auktionator will es lange nicht glauben, doch im Saal bleibt es still. Die Händler an den Telefonen bleiben stumm, niemand geht höher. Mit allen Gebühren kommt der stolze Kaufpreis am Ende auf umgerechnet 195 Millionen Euro.

Christie's Warhol-Auktion: Teuerste versteigerte Warhol aller Zeiten

Damit ist es der teuerste Warhol, der jemals versteigert worden ist. Christie's Kunstexperte Alex Rota sagt: "Das ist ganz selten, dass eine Marilyn verkauft wird. Deshalb ist das ein spektakuläres Ereignis für die Kunstwelt. Sie ist die amerikanische Mona-Lisa." Das Werk sei eines der großartigsten Gemälde aller Zeiten.

Es ginge um Schönheit, um Ruhm, um den Tod. "Er hat dieses Bild nach Marilyns Suizid gemalt. Es geht um eine Katastrophe, die schönste und glamouröseste Berühmtheit und ihre Tragödie. Alles, was uns fasziniert. Und Andy Warhol hat diese Kombination erkannt vom Ruhm und seiner dunklen Seite."

Warhol schuf das Gemälde nach Monroes Suizid im Jahr 1964

Warhol schuf das Bild 1964. Als Vorlage nutzte er ein Pressefoto von Monroes Film "Niagara". Er kaufte es wenige Tage nach ihrem Tod, schnitt die untere Hälfte des Bildes ab und fertigte so seine Vorlage für den Siebdruck an.

Das versteigerte Bild stammt aus der Sammlung der Züricher Geschwister Thomas und Doris Amann. In ihrem Nachlass hatten sie bestimmt: "Der gesamte Erlös der Versteigerung soll in Hilfsprojekte für Kinder fließen." Wem die amerikanische Marilyn nun zulächelt, bleibt bislang geheim.

Sie hat jedenfalls allen Grund zu lächeln, denn der bisherige Rekord für ein Warhol-Gemälde liegt bei 105,4 Millionen Dollar. Der mögliche Toprekord soll aber nur der Anfang sein. Rund zwei Wochen lang wollen danach die Platzhirsche Christie's und Sotheby's in ihren Frühjahrsauktionen weitere Rekorde purzeln lassen.

