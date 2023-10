Street-Art: Banksy-Ausstellung eröffnet in Hannover Stand: 20.10.2023 12:35 Uhr Die Ausstellung "The Mystery of Banksy - A Genius Mind" kommt erstmals nach Hannover und öffnet am Freitag im "aufhof".

Über 150 Werke des Street-Art-Künstlers sind zu sehen, darunter originalgetreue Reproduktionen von Graffitis, aber auch Fotografien, Skulpturen oder Videoinstallationen. Seit der Weltpremiere im März 2021 in München haben inzwischen mehr als 1,8 Millionen Besucher die Ausstellung gesehen. Bis heute ist die Identität des Graffiti-Künstlers und Malers Banksy unbekannt. Mit seinen Werken erregt er immer wieder große Aufmerksamkeit. Tickets sind online, bei allen bekannten Vorverkaufsstellen und an der Tageskasse erhältlich.

Ausstellung über das Schablonengraffiti-Gesamtwerk Banksys

Die Ausstellung soll einen Überblick über das Gesamtwerk des Street-Art-Künstlers bieten. "Die Werke sind für die Öffentlichkeit gemacht. Leider sind die meisten so überhaupt nicht mehr vorhanden und wir wollen sie hier in diesem Format der Öffentlichkeit zurückgeben", sagt die Kuratorin Virginia Jean. Ausstellungsmacher Oliver Forster erklärt: "Wir wollen Kunst zum Erlebnis machen, für jedermann sichtbar und an einem Ort zusammengebracht."

So sieht man im letzten Raum ein Boot, vollgepfercht mit Flüchtlingen. Daneben ist eine Spendenbox aufgestellt. Der Rundgang durch Banksys in über 20 Ländern dieser Erde gesprühten, installierten oder gemalten Werke ist auf jeden Fall lohnenswert und massentauglich.

"Die meisten Werke sind im Privatbesitz"

"Banksy ist in erster Linie ein Street-Art-Künstler, der für seine Graffitis bekannt ist, die er auf der ganzen Welt verteilt hat. Daneben hat er ziemlich früh angefangen, immer wieder original signierte Kunstwerke und Drucke in limitierter Auflage zu verkaufen. Die meisten davon befinden sich in Privatbesitz und sind somit für die Öffentlichkeit nicht zugänglich. Einen Original-Banksy bestaunen zu können ist also eine absolute Seltenheit", sagt Oliver Forster.

Künstler Banksy bleibt anonym

Was verborgen bleibt, ist die Identität der Ikone Banksy, der angeblich in Bristol geboren wurde und 45 bis 50 Jahre alt sein soll. Sicher ist nur, dass seine Werke weltweit gefeiert werden und in den großen Auktionshäusern Rekordsummen erzielen. Die Ausstellung ist eine Hommage - die dort gezeigten Werke sind aufgrund seines anonymen Status nicht vom Künstler autorisiert.

