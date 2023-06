Stand: 08.06.2023 13:56 Uhr Stiftung Niedersachsen will Kultur im ländlichen Raum stärken

Die Stiftung Niedersachsen will Dörfer und Kleinstädte mit insgesamt 210.000 Euro dabei unterstützen, mehr Kultur in ihren Kommunen zu ermöglichen. Institutionen und Gemeinden könnten sich für das Förderprogramm "Vital Village" bewerben, um bürgerschaftliches Engagement an möglichst vielen Orten anzuschieben und für Vernetzung sowie neue kulturelle Angebote zu sorgen, teilte die Stiftung in Hannover mit. Pro Projekt stehen 30.000 Euro zur Verfügung. Bewerbungsschluss ist der 13. August 2023. Eine Jury wähle die insgesamt sieben zu fördernden Einrichtungen aus. Die Stiftung Niedersachsen wurde 1987 vom Land Niedersachsen gegründet.