Kein Anschluss mehr: Zellengeschichten von Potter bis Doctor Who Stand: 11.11.2022 08:04 Uhr In Großbritannien haben die roten Häuschen Kultstatus, in Deutschland prägten sie das Stadtbild in Gelb: Telefonzellen. Nun hat die Telekom ihr Ende angekündigt. Doch aus der Popkultur sind sie nicht wegzudenken.

von Danny Marques Marcalo

Kein Anschluss unter dieser Nummer - das wird zu Beginn des kommenden Jahres bei den wenigen noch verbliebenen Telefonzellen Realität. Die Telekom hat angekündigt, den Betrieb von Telefonzellen ganz einzustellen. Es ist ein echter Verlust, wahrscheinlich jeder (über 30) kann eine Anekdote über eine Erfahrung mit einer Telefonzelle erzählen. Und auch kulturell hatte die Telefonzelle schon lange ihre Bedeutung.

Von der Wichtigkeit, nicht aufzulegen

Ist das nicht komisch? Klingelt das Telefon muss man abnehmen, nicht wahr?

Wer zum Teufel spricht da?

Lass dir ja nicht einfallen, die Telefonzelle zu verlassen. Zitat aus dem Film "Nicht auflegen!"

"Phone Booth" - Telefonzelle würde der mittlerweile als Klassiker geltende Film mit Colin Farrell heißen, wenn der Verleih den Titel einfach übersetzt hätte. Stattdessen nannte man ihn "Nicht auflegen!" und Farrell spielt einen Mann, der die Telefonzelle nicht verlassen darf, weil er sonst erschossen wird. Das sind 75 Minuten irrwitzige Spannung. Einen Oscar für die beste Rolle bekam die Telefonzelle aus unerklärlichen Gründen leider nicht.

Telefonzelle: Zwischen Superman und Harry Potter

Clark Kent kennt man als Superman. Das soll aber in den Comics nicht jeder wissen, deswegen zieht er sich regelmäßig in einer Telefonzelle um, wenn es mal wieder schnell gehen muss. Übrigens auch im Kino, Christopher Reeve verwandelte sich ebenfalls vom Brillenträger zum Superhelden - zwischen Telefonbuch und Hörer.

Da wären wir. Ich habe noch nie den Besuchereingang benutzt. Das wird ein Spaß. Jetzt noch Muggelgeld. Zitat aus dem Film "Harry Potter und der Orden des Phönix"

In "Harry Potter und der Orden des Phönix" wird Harry zum Rapport ins Zaubereiministerium bestellt. Der Eingang im Roman, wie auch im Film: Eine typische Londoner Telefonzelle, knallrot. Ähnlich ist es in der Comedy-Agentenserie "Get Smart", in der ebenfalls eine Zelle ins verborgene Innere der Geheimbehörde führt.

Zwischen David Bowie und Banksy

Eine Telefonzelle kann auch Rettung bedeuten: "Die blaue oder die rote, Neo?", heißt es im Film "Matrix". Held Neo kann über die Telefonzelle aus der Matrix entfliegen, wenn Agent Smith mal wieder hinter ihm her ist. Und in Alfred Hitchcocks "Die Vögel" sucht Tippi Hedren in einer gläsernen Box Zuflucht. So viel Glück hat ein Schurke in "Phantom Kommando" nicht. Arnold Schwarzenegger packt einfach die ganze Zelle und schmeißt ihn durch die Gegend.

Auf der Rückseite seines Ziggy Stardust-Albums posiert David Bowie in einer roten Zelle. Sein Landsmann oder seine Landsfrau - genau weiß man es ja nicht - Banksy hat gleich mehrfach mit Telefonzellen gearbeitet. Eine kommt praktisch durch den Asphalt aus der Erde. Eine andere liegt flach am Boden, aber so geknickt an der Oberseite, als würde sie aufschauen. 1967 sind die Beatles mit Penny Lane weltweit die Nummer 1, da kommt in den USA "Happy Together" von den Turtles raus und stößt die Fab Four vom Thron.

Eine Telefonzelle am Ende der Welt und Doctor Who

2020 traf der Roman "Die Telefonzelle am Ende der Welt" einen Nerv. Laura Imai Messina schreibt über eine Zelle im Garten eines alten Japaners. In der Zeit nach Fukushima finden Menschen dort die Kraft, um mit ihren verstorbenen Geliebten zu sprechen. Zu Zeiten von Corona gelang Messina so ein unerwarteter weltweiter Beststeller. Die weltweit bekannteste Telefonzelle kennt man aber aus dem Fernsehen:

Nagelneue Tardis. Ist ein bisschen aufregend. Bin kurz zum Mond und zurück, um sie ein bisschen einzufahren. Jetzt ist sie bereit für Größeres. Zitat aus dem Film Doctor Who

Tardis, das ist eine "Police Box" und war mal auf den Straßen Großbritanniens allgegenwärtig. Von hier aus riefen Polizisten Verstärkung oder Passanten halt die Polizei. In der Serie "Doctor Who" ist sie seit fast 60 Jahren das Transportmittel von eben jenem Doctor Who. Ein Außerirdischer reist so durch Zeit und Raum. Die Briten und immer mehr Fans weltweit verehren die Serie. Nicht zuletzt wegen der blauen Telefonzelle.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Klassisch in den Tag | 11.11.2022 | 07:20 Uhr