Ikonische Bilder von Ali und 9/11: Fotograf Thomas Hoepker gestorben Stand: 12.07.2024 11:20 Uhr Muhammad Ali oder der Schrecken des 11. September: Der deutsche Fotograf Thomas Hoepker erarbeitete sich mit seinen Werken weltweiten Ruhm. Er starb am Donnerstag im Alter von 88 Jahren "friedlich", wie seine Agentur Magnum Photos mitteilte.

Kontroversen löste unter anderem seine ikonische Aufnahme vom 11. September 2001 aus: Zu sehen ist eine scheinbar entspannt zusammensitzende Gruppe junger Menschen vor dem blauen East River in New York. Dahinter in Manhattan steigen dichte Rauchschwaden nach dem Angriff von Dschihadisten auf das World Trade Center in den Himmel über der Metropole.

Andere bekannte Bilder Hoepkers waren unter anderem die Porträtaufnahmen, die er von Boxlegende Muhammad Ali anfertigte: Ali mit der Faust ganz nah an der Linse, springend vor einer Skyline oder Eis essend im Bett - Hoepker war ganz nah dabei.

Fünf Jahrzehnte in New York - Fotografien für "Stern" und "Geo"

Seit fast 50 Jahren lebte der Fotograf in New York, wo er unter anderem als visueller Chef für das Magazin "Geo" arbeitete. Zuvor war er viel für den "Stern" unterwegs. In den 70er-Jahren war er einer der ersten westdeutschen Fotografen, der Aufnahmen in der DDR machen durfte. Er begleitete die Reportagen seiner damaligen Frau Eva Windmöller, Star-Autorin der Zeitschrift "Stern", die von 1974 an erste offiziell akkreditierte West-Journalistin in der DDR war.

Nach einer Alzheimer-Diagnose zog Hoepker sich in seinen letzten Lebensjahren mehr und mehr zurück. 2022 erschien der Dokumentarfilm "Dear Memories", in dem der an Alzheimer erkrankte Hoepker einen letzten Roadtrip durch die USA machte.

