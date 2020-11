Hamburg: Kunst unter freiem Himmel in Corona-Zeiten Stand: 27.11.2020 12:16 Uhr Hamburgs Museen sind zu. Doch Kunst gibt es auch unter freiem Himmel. Mehrere hundert Arbeiten stehen über die ganze Stadt verteilt.

von Franziska Storch

Manche Kunstwerke wurden heiß diskutiert, wie die goldene Wand auf der Veddel. Andere fallen gar nicht auf, wie eine mit Bambus bepflanzte Verkehrsinsel bei den Deichtorhallen, die eine Oase zwischen den brummenden Autolärm zaubert. Ist Kunst unter freiem Himmel ein Trost für Museumsfans? "Es fehlt mir und ich verstehe es auch nicht, denn in den Museen ist meistens nicht so viel los. Außerdem hatten die Museen ein tolles Konzept. Wenn schlechtes Wetter ist, können die Leute auch auf andere Gedanken kommen", findet eine Kunstliebhaberin. Diese Hamburgerin stillt ihren Kunsthunger nun draußen, mit einem Spaziergang um die Alster, wo jede Menge Skulpturen stehen.

Kunst im öffenltichen Raum: Überraschungsmomente

Ob Kunst im Museum oder unter freiem Himmel steht, ist ein großer Unterschied, sagt Bettina Steinbrügge. Sie sitzt seit 2015 in der Kunstkommission der Stadt Hamburg. Die berät in allen Fragen rund um die Kunst im öffentlichen Raum. "Wenn ich in ein Museum gehe, entscheide ich mich, dass ich mich für Kunst interessiere und dass ich mir das angucken möchte. Wenn ich im öffentlichen Raum gehe, entscheide ich mich erst einmal nicht dafür, dann treffe ich darauf und es gibt einen Überraschungsmoment. Dieser kann sehr positiv sein, der kann aber auch wahnsinnig ablehnend sein", weiß Steinbrügge.

Von außen unscheinbar: die "Gesellschaftsspiegel" am Alten Wall

Das gilt auch für das neuste Kunstwerk im Stadtraum. Am Alten Wall blicken zwei riesige Kaleidoskope auf Metallstelzen in den Himmel. Die sind von außen so schlicht, dass sie häufig übersehen werden oder sogar als Parkplatz für Roller dienen. Manche Passanten hinterlassen sie ratlos. "Ich weiß nicht, wofür das genau da steht. Normalerweise steht immer irgendwie noch was dabei. Für ein Foto ist es echt cool, aber sonst steht es da einfach blöd rum", findet ein Passant. Erst innen kommt der Wow-Effekt: Beim Blick nach oben entstehen tausend Spiegelungen wie bei einem Diamanten.

Mehr Beachtung während der Pandemie

Noch ein Unterschied zwischen Museum und Stadtraum ist, dass es unter freiem Himmel weniger Beschriftungen gibt. So bleiben oft viele Fragezeichen zurück. Manche Kunstwerke stehen sogar so unbeachtet herum wie Bäume. So wie die abstrakte Frauenfigur "Windsbraut" an der Binnenalster. Die Metallskulptur steht dort seit den 1960er-Jahren, mehr oder weniger unbeachtet. "Manche Sachen fallen vielleicht gar nicht so auf, dass sie Kunst sind, aber wenn sie weg wären, würden sie vielleicht auffallen", meint Steinbrügge. "Und gerade in der jetzigen Zeit kommen sie mehr zur Geltung, weil sie mehr Beachtung finden."

Kunst im öffentlichen Raum kann Diskussionen entfachen oder auch einfach nur schön aussehen. Das ist gerade jetzt wichtig, sagt Kunstexpertin Steinbrügge. "Ich glaube, wir brauchen im Moment auch alle ein bisschen Trost. Vielleicht durch das Erfreuen von Kunst im öffentlichen Raum." Wie passend manche Kunstwerke platziert sind, fällt häufig erst dann auf, wenn man sie länger anschaut, den Titel kennt und darüber nachdenkt. Die "Windsbraut", also die Braut des Windes, steht zum Beispiel goldrichtig. "Ja, hier weht immer eine frische Brise", sagt Steinbrügge lachend.

Kunst unter freiem Himmel in Hamburg trifft man an vielen Stellen. Es lohnt sich, beim nächsten Spaziergang die Augen offen zu halten, zum Beispiel rund um die Außenalster.

