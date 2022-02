Gerhard Richter: Ein Ausnahmekünstler wird 90 Stand: 09.02.2022 06:00 Uhr Gerhard Richter gilt als der am höchsten dotierte lebende Maler der Welt. Er meidet Kameras und gibt nur ungern Interviews. Heute wird der Künstler 90 Jahre alt.

Gerhard Richter findet, über Malerei zu reden habe keinen Sinn. Dabei ist er einer der weltweit berühmtesten Maler der Gegenwart. Seine Werke erreichen Rekordpreise, 2015 wurde sein "Abstraktes Bild" von 1986 für 41 Millionen Euro versteigert. Das Schaffen des gebürtigen Dresdners reicht von Porträts, fotorealistisch gemalten Bildern und verschwommenen Landschaften hin zu Farbtafeln und zum Abstrakten, von Skulpturen zu Kirchenfenstern. Beim Kunstkompass, einem Ranking der weltweit gefragtesten Künstler der Gegenwart, belegt Richter seit Jahren Platz eins.

Richter: "Gute Bilder sind auch unverständlich"

"Gute Bilder sind auch unverständlich", findet der Maler laut eigenen, auf seiner Internetseite veröffentlichten Zitaten. "Unverständlichkeit zu schaffen schließt gänzlich aus, irgendeinen Quatsch zu machen, denn irgendein Quatsch ist immer verständlich." Richter habe über Jahrzehnte hinweg ein "sehr qualitativ hochwertiges, anspruchsvolles und vielfältiges Werk geschaffen, das immer sehr stark rezipiert worden ist", würdigt ihn der Kunsthistoriker und Leiter des Dresdner Gerhard-Richter-Archivs, Dietmar Elger. "Das ist schon eine Ausnahmesituation und er ist auch ein Ausnahmekünstler", sagt Elger, der Richter seit 1980 persönlich kennt und 2002 eine Biografie über ihn vorlegte. Als herausragende Werkbeispiele nennt der Experte die "48 Porträts" und den umstrittenen Gemäldezyklus "18. Oktober 1977", für den sich Richter mit der linksterroristischen Vereinigung Rote-Armee-Fraktion (RAF) intensiv auseinandersetzte.

Viel Beachtung haben auch das riesige Werk "Schwarz, Rot, Gold" von 1999 für das Berliner Reichstagsgebäude gefunden sowie der Bilderzyklus "Birkenau", vier großformatige Gemälde von 2014. Der Künstler hat dafür Fotografien verwendet, die 1944 im Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau heimlich aufgenommen wurden.

1932 in Dresden geboren - 1961 in den Westen geflohen

Der 1932 in Dresden geborene Richter lebte bis 1961 in der DDR. Als junger Mann arbeitete er als Betriebsmaler und Theatermaler im ostsächsischen Zittau. Von 1951 an studierte er an der Kunstakademie Dresden. Doch der DDR-Realismus wurde ihm bald zu eng. Kurz vor dem Mauerbau floh er in den Westen und ließ sich in Düsseldorf nieder, wo er ebenfalls an der Kunstakademie studierte. Später unterrichtete er dort selbst als Professor für Malerei. Richter ist Vater von vier Kindern. Mit seiner dritten Ehefrau, der Künstlerin Sabine Moritz, lebt er in Köln.

Zu seinem 90. Geburtstag kehrt Richter noch einmal zu seinen Wurzeln zurück. Für das Albertinum der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden habe er eine sehr persönliche Ausstellung zusammengestellt, sagt Elger. Im Fokus stehen Familienbilder und Porträts, aber auch Landschaften, mit denen er persönlich etwas verbindet.

Aktuell zeichnet Richter viel - malt aber nicht

Richter wird immer als sehr zurückhaltend und bescheiden beschrieben. "Er hat sich nie als genial gesehen, sondern war immer eher skeptisch gegenüber dem Werk", sagt Elger. Der Erfolg habe ihn nie so sehr beeinflusst oder leichtsinnig gemacht. Denn sogar gegenüber diesem sei er immer skeptisch gewesen. Aktuell zeichne Richter viel. "Er hat noch viel zu tun, aber er malt nicht", sagt Elger. Sein wohl letztes großes Werk schuf der Künstler für die Abteikirche im saarländischen Kloster Tholey: drei aufwendig gestaltete Glasfenster - ein Kaleidoskop aus Farbtönen und Formen, das seit 2020 zu sehen ist. Bereits Jahre zuvor hatte Richter für den Kölner Dom ein riesiges Kirchenfenster aus 72 verschiedenen Farben geschaffen. 2007 wurde es eingeweiht. Zu den Fenstern für Tholey soll der damals 88-jährige Richter bemerkt haben: Es freue ihn, etwas schaffen zu können, "das ein wenig länger hält".

