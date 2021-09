Verhüllung des Triumphbogens in Paris in vollem Gange Stand: 14.09.2021 12:17 Uhr Das letzte große Projekt von Verhüllungskünstler Christo nimmt weiter Formen an. Am Sonntag wurden die ersten Bahnen über den Priser Arc de Triomphe gerollt. Beitrag anhören 5 Min

Der spektakuläre Countdown der Christo-Verhüllung des Pariser Triumphbogens hat begonnen. Rund 90 Gebäudekletterer haben am Sonntag riesige Stoffbahnen über das Wahrzeichen der französischen Metropole ausgerollt. Bis zum 18. September soll die Verhüllung des Arc de Triomphe vollendet sein. Neben dem Polypropylen-Gewebe kommen auch 3.000 Meter rotes Seil zum Einsatz. Bis zum 3. Oktober können Besucher die spektakuläre Verhüllung besichtigen.

Christo und Jeanne-Claude träumten vom Verhüllen des Pariser Triumphbogens

Es ist die Idee des bulgarisch-stämmigen Verpackungskünstlers Christo und seiner Frau Jeanne-Claude. Beide erleben ihren Traum nicht mehr. Christo verstarb erst letztes Jahr. Doch das Projekt bleibt eine Hommage von Paris an die Künstler und von den Künstlern an die Stadt, in der sie sich 1958 kennenlernten und Christo mit dem Verpacken von Objekten begann.

1985 hatte er bereits die Pariser Brücke Pont Neuf eingepackt, zehn Jahre später den Reichstag. Seitdem sind die Bande zu deutschen Firmen geknüpft. Die 25.000 Quadratmeter Stoff wurde nun wie damals in Lübeck gewebt, in Mecklenburg zwischengelagert und mit insgesamt acht LKW nach Paris transportiert.

