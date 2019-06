Stand: 06.06.2019 07:21 Uhr

Bucerius Kunst Forum eröffnet neue Räume

Am kommenden Freitag eröffnen die neuen Räume des Bucerius Kunstforums am Alten Wall in Hamburg. Drei Tage lang gibt es ein Eröffnungsfestival mit Vorträgen, Lesungen, Diskussionen, Konzerten, Kuratorenführungen und einer Kopfhörerparty. Und als Herzstück natürlich eine neue Ausstellung: "Here We Are Today. Das Bild der Welt in Foto- und Videokunst". Eine Vorschau auf die Ausstellung mit Kunst unter anderem von Herlinde Koelbl, Zarina Bhimji, Shirin Neshat, Tobias Zielony - und ein Blick in die neuen Räume.

Es ist eine absolute Neuheit für den Neustart: Zum ersten Mal zeigt das Bucerius Kunstforum in einer Ausstellung Videokunst. Kuratorin Kathrin Baumstark hat gleich sieben Videos ausgewählt. "Die Videokunst ist tagesaktuell. Sie gehört zur Kunst und sie gehört zu unserer Zeit", sagt Baumstark zum Grund, warum das Spektrum des Bucerius Kunstforums um Videokunst erweitert wurde.

Neues Bucerius Kunstforum eröffnet Hamburg Journal - 05.06.2019 19:30 Uhr Das neue Bucerius Kunstforum ist an den Alten Wall 12 gezogen, mit viel Platz auf vier Etagen. Die Ausstellungseröffnung beschäftigt sich mit Themen wie Heimat, Identität und Vergangenheit.







Ausstellung nicht nur für Kunst-Kenner

Die Kuratorin empfiehlt, sich für die Videos bewusst Zeit zu nehmen und sich auf die Kunstform einzulassen. Die Ausstellung soll zum Verweilen und Innehalten einladen, für eine breite Masse verständlich sein und nicht nur für Kunst-Kenner. Besonders nachhaltig wirkt der kurze Film "Wonderland" des türkischen Künstlers Erkan Özgen, in dem ein gehörloser syrischer Junge pantomimisch darstellt, was er im Krieg erlebt hat.

"Here We Are": Ausstellungsdebüt in neuen Räumen

















Hochaktuelle Fragestellungen im Fokus

In der ganzen Ausstellung stehen hochaktuelle Fragestellungen im Fokus. Die insgesamt 80 Fotos überzeugen durch eine hohe Ästhetik. Erst auf den zweiten Blick erschließt sich dem Betrachter eine meist äußerst kritische Botschaft: In den Werken von Shirin Neshat, Bertram Kober oder Pieter Hugo geht es um Krieg, Gewalt oder Massenkonsum, Heimat und Identität. Die Ausstellung liefert keine Antworten, regt aber zum Nachdenken, zum Diskurs an. Und genau da will sich das "neue" Bucerius Kunstforum verankern: als Ort für aktuelle Diskussionen.

Die neuen Räume des Bucerius Kunst Forums















Bucerius Kunst Forum eröffnet neue Räume Das Bucerius Kunst Forum in Hamburg eröffnet nach dem Umzug in neue Räume am Alten Wall am Freitag mit einer Ausstellung: "Here We Are Today. Das Bild der Welt in Foto- und Videokunst". Öffnungszeiten: täglich von 11 bis 19 Uhr

donnerstags von 11 bis 21 Uhr Kartenverkauf: An der Kasse des Forums. Besonderheit: Das Bucerius Kunst Forum ist wegen Umzugs unter neuer Adresse Hinweis: Begleitet wird die Ausstellung von einem dreitägigen Eröffnungsfestival und einem Veranstaltungsprogramm während der gesamten Laufzeit mit Vorträgen, Lesungen, Diskussionen, Konzerten, Kuratorenführungen und einer Kopfhörerparty. In meinen Kalender eintragen

