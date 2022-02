Apotheke zeigt Kunst im Schaufenster: "Die beste Therapie" Stand: 15.02.2022 18:09 Uhr In zwei großen Schaufenstern stellt die Marktplatz-Apotheke in Hamburg-Winterhude Werke von Kunstschaffenden aus. Dem Publikum - ob Stammkund*innen oder zufällig vorbeilaufenden Passanten - gefällt es. Beitrag anhören 3 Min

von Franziska Storch

Vor der Marktplatz-Apotheke in Winterhude schiebt sich das typische Gewusel zwischen Autoverkehr, Fußgängerampeln und Ladengeschäften vorbei. Viele Passanten laufen weiter, manche bleiben stehen - bei den zwei Kunstfenstern. Selbst, wenn die Apotheke geschlossen hat, sind die Fenster beleuchtet und die Kunst fällt auf.

"Immer, wenn ich vorbei gehe, schaue ich hier rein" sagt eine ältere Passantin und strahlt dabei vor Glück. Sie liebt Kunst, geht auch gerne in die Kunsthalle und ist mit Maler*innen befreundet.

Die Idee, Kunst statt Medikamente zu zeigen, entstand direkt nach dem Einzug der Apotheke. Das war 2013. Die pharmazeutisch-technische Assistentin Kristina Nölting betreut seitdem die Kunst-Fenster. "Weil die Fenster während des Übergangs eine Zeit lang leer standen, sprach uns eine Künstlerin an", erinnert sich Nölting. "So ergab sich die Idee, hier Kunst auszustellen - und seitdem ist das ein Selbstgänger."

Alle sechs Wochen wechselt die Kunst in den Schaufenstern. Zu sehen gab es auch schon die sogenannten Glücksvögel. Das sind bunte Aquarelle mit witzigen Fantasievögeln, die neugierig schauen mit großen Kulleraugen. "Sie wirken als Stimmungsaufheller", sagt ihre Schöpferin, die Künstlerin Steffen Sinn. "Insofern passen sie auch gut hier in die Apotheke - Kunst ist meiner Meinung nach die beste Therapie."

Egal welche Kunstrichtung - alle kommen auf die Warteliste

Von den Kunstfenstern hatte Steffen Sinn durch eine andere Künstlerin erfahren, eine E-Mail an die Apotheke geschrieben und dann ausgestellt. Kristina Nölting nimmt alle in die Warteliste auf. Ihr persönlicher Geschmack spielt keine Rolle, und so ist die Bandbreite groß: "Wir hatten hier schon Tierbilder, Porträts, Skulpturen und ein Fenster mit Objekten, die von Schwarzlicht beleuchtet waren."

Die Kunst kann man auch kaufen, vieles für 50 bis 500 Euro. Das sei relativ günstig für Kunst, sagt ein junger Mann, der Kunst sammelt und hier schon häufiger etwas gekauft hat. Aktuell gefällt ihm ein surreales Bild im Schaufenster. Es zeigt einen Raum mit Loch in der Zimmerdecke, aus dem lange Frauenbeine mit pinken Pumps ragen. "Ich finde das Bild tatsächlich ganz gut und bin am überlegen, es zu kaufen", erzählt der Winterhuder.

Die Apotheke stellt ihre Schaufenster allen Künstlerinnen und Künstlern kostenlos zur Verfügung, erbittet aber immer ein kleines Kunstwerk als Spende. Damit macht sie im Dezember eine Spenden-Auktion. "Alle Bilder im Schaufenster haben dann eine Nummer und man kann bis zu einem fixen Datum darauf bieten", erzählt Nölting. "Das heißt, man kann jeden Abend vorbei gehen und gucken, ob man überboten wurde, um dann am nächsten Tag ein neues Gebot abzugeben."

Letztes Mal sind gut 600 Euro zusammengekommen. Die gingen an das Kinderschutzhaus Südring. Die Kunst in dieser Apotheke hilft besser als jeder Placeboeffekt - sie macht viele glücklich.

