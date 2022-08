"Nordsee ist Mordsee": Hamburger Kultfilme im NDR Fernsehen Stand: 07.08.2022 06:00 Uhr Das NDR Fernsehen zeigt im August in der Reihe "Herrliches Hamburg" Kultfilme aus der Hansestadt. Darunter "Nordsee ist Mordsee" am 15. August und "Der amerikanische Freund" von Wim Wenders.

Los geht es am 8. August ab 22 Uhr mit einer Jan-Fedder-Nacht. In allen drei Filmen mit Jan Fedder in der Hauptrolle in den Produktionen "Der Hafenpastor", "Der Hafenpastor und das graue Kind" sowie "Der Hafenpastor und das Blaue von Himmel".

Weitere Informationen Jan Fedder - Hamburger Jung und Publikumsliebling Großstadtrevier oder Büttenwarder: Jan Fedder spielte viele typisch norddeutsche Charaktere. Am 30. Dezember 2019 starb er. mehr

Nordsee ist Mordsee" am 15. August ab 23.15 im NDR Fernsehen

Der Auftakt von Klassikern, die nach Jahrzehnten wieder im NDR Fernsehen zu sehen sind, macht am 15. August 2022 ab 23.15 Uhr, "Nordsee ist Mordsee", ein Jugendfilm von Hark Bohm aus 1976.

Weitere Informationen Nordsee ist Mordsee Der 14-jährige Uwe und sein Ex-Erzfeind Dschingis hauen gemeinsam ab - einer vermeintlich besseren Zukunft entgegen. mehr

Zum Inhalt: "Nordsee ist Mordsee" mit Uwe Bohm

Der 14-jährige Uwe lebt in einer Hamburger Vorstadtsiedlung, die von allen nur "Niggertown" genannt wird. Von seinen Eltern hat der Junge außer Stress nicht viel zu erwarten. Um an Geld zu kommen, knackt er Automaten, seinen Frust lässt er an den "Kanaken" aus. Zu ihnen gehört auch Dschingis, sein Erzfeind.

Eines Tages aber schließen die beiden Kontrahenten Frieden. Sie freunden sich an, denn sie erkennen, dass sie die gleichen Probleme haben und von den gleichen Träumen und Hoffnungen getrieben werden. Am Ende stehlen sie ein Segelboot, um gemeinsam abzuhauen: in Richtung Nordsee. Einer vermeintlich besseren Zukunft entgegen.

Der in diesem Jahr verstorbene Schauspieler Uwe Bohm spielte Uwe Schiedrowsky, Dschingis Bowakow verkörperte Dschingis). Drehbuch und Regie stammen von Hark Bohm, die Musik ist von Udo Lindenberg.

AUDIO: Hark Bohm im Gespräch (2019) (51 Min) Hark Bohm im Gespräch (2019) (51 Min)

Weitere Informationen Hark Bohm: Der Vater des Autorenfilms Der in Hamburg lebende Produzent und Regisseur drehte Kultfilme wie "Nordsee ist Mordsee" und schrieb am Drehbuch von "Tschick" und "Aus dem Nichts" mit. mehr

"Supermarkt" und "Der amerikanische Freund" im NDR Fernsehen



Am 22. August, ebenfalls ab 23.15 Uhr, folgt Roland Klicks Action- und Kriminalfilm mit Sozialdramaelementen "Supermarkt" aus dem Jahr 1974. Den Titelsong zum Film steuerte von Marius Müller-Westernhagen bei.

Abgerundet wird die Montags-Filmreihe "Herrliches Hamburg" am 29. August mit dem Kultfilm "Der amerikanische Freund" (1977). Wim Wenders adaptierte hierfür den Roman "Ripley’s Game" von Patricia Highsmith. Gedreht wurde in Hamburg mit Dennis Hopper, Bruno Ganz und Sam Fuller.

"Nordsee ist Mordsee" und "Supermarkt" liefen seit Jahrzehnten nicht mehr im Fernsehen und werden in neu digitalisierter Form ausgestrahlt.

Weitere Informationen Der amerikanische Freund Der unheilbar kranke Jonathan lässt sich skrupellos ausnutzen und zu fatalen kriminellen Entscheidungen hinreißen. mehr

Dieses Thema im Programm: Film im NDR | 08.08.2022 | 22:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Hamburger Geschichte Spielfilm