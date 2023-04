"Nord bei Nordost": Dreharbeiten zu neuer Serie in Malchow Stand: 26.04.2023 12:47 Uhr "Nord bei Nordost - Westend" heißt der Pilotfilm zur neuen ARD-Serie. Gedreht wird derzeit in Plau am See, in Gallin im Landkreis Ludwigslust-Parchim und in Malchow in der Mecklenburgischen Seenplatte.

Für den DonnerstagsKrimi im Ersten und in der ARD Mediathek entsteht gerade eine neue Serie: "Nord bei Nordost" ist sozusagen das Pendant zur Erfolgsserie "Nord bei Nordwest" mit Hinnerk Schönemann. Das Buch stammt ebenfalls aus der Feder von Holger Karsten Schmidt. Cordelia Wege, David Bredin und Franz Dinda spielen die Polizisten Nina Hagen, Tim Engelmann und Felix Bittner.

Sebastian Giebel aus dem Mecklenburg-Studio Schwerin - worum geht es denn in der Serie?

Sebastian Giebel: Ähnlich wie bei "Nord bei Nordwest" geht es um ein etwas verschlafenes Nest und Kriminalfälle. Jetzt wird erst einmal der Pilotfilm gedreht, der in dem fiktiven Ort Westend in der Mecklenburgischen Seenplatte spielt. Eine Kleinstadt mit See, die nur über eine Straße zu erreichen ist. Drei Polizisten teilen sich dort das Revier auf. Eigentlich gibt es aber nur zwei Planstellen für die Polizei. Das fällt jemandem bei der Personalabteilung des Innenministeriums auf. Als der nach Westend kommt, um das zu überprüfen, explodiert ein Hausboot auf dem Westender See. Die drei Polizisten versuchen dann natürlich, den Fall aufzuklären.

Bei "Nord bis Nordwest" spielt ja mit Hinnerk Schönemann ein Mecklenburger die Hauptrolle, wer ist denn in der neuen Serie zu sehen?

Giebel: Eine Polizistin spielt Cordelia Wege. In der Serie heißt sie übrigens Nina Hagen - so wie die Sängerin, weil die Mutter der Polizistin das witzig fand. Cordelia Wege spielt vor allem Theater - sie war aber auch immer wieder in deutschen Fernsehserien zu sehen. Tatort, Polizeiruf oder auch Ein Fall für Zwei. Cordelia Wege kommt ursprünglich aus Halle, lebt aber mit ihrer Familie in Mecklenburg-Vorpommern.

Dann gibt es noch die Polizisten Tim Engelmann und Felix Bittner - beides jetzt nicht die ganz großen Stars. Aber wenn man sie sieht, dann werden die meisten sagen: Den habe ich schon irgendwo gesehen.

Die Dreharbeiten laufen bereits - wie lange wird denn noch gedreht?

Giebel: Bis Mitte Mai wird der Pilotfilm gedreht - der heißt dann auch wie der Ort: Westend. Gedreht wird an verschiedenen Ecken in Gallin, Plau am See und auch in Malchow, dort unter anderem in der Marina. Im Fernsehen soll das Ganze dann im kommenden Jahr laufen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Kulturjournal | 26.04.2023 | 19:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Spielfilm Krimis