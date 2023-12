Neue Folgen von "Szene Report" in der ARD Mediathek

Raver-Rausch und Streetdance-Fieber: Neue Staffel "Szene Report" Stand: 06.12.2023 08:12 Uhr Der "Szene Report" taucht in die Subkulturen der 1990er- und 2000er-Jahre ab - allerdings fiktiv. Ab heute sind neue Folgen in der ARD Mediathek und auf ARDKultur.de zu sehen.

von Severine Naeve

Die Serie "Szene Report" beschäftigt sich mit früheren Subkulturen in Deutschland - in einer Mischung aus Comedy und authentischen Einblicken. Die zweite Staffel taucht ein in die Indie-, Streetdance- und Technoszene. Eine Nachrichtensprecherin empört sich über eine Subkultur der 1990er-Jahre:

Blitzlicht, zappelnde Bewegungen und dröhnender Maschinenlärm. Klingt wie ein Horrorflug? TECHNO heißt das akustische Dauerfeuer, der Angriff auf das Trommelfell hat eine ganze Generation im Schwitzkasten. Zitat aus "Szene Report"

Die fiktive Moderatorin des ausgedachten Formats "Szene Report" - Cornelia Windhorst, gespielt von der Schauspielerin Ulrike Knospe - ist entsetzt angesichts des neuen Trends. Die Folge zur Techno-Subkultur der neuen Staffel spielt im Jahr 1995 und entsprechend ernst blickt die Redaktion auf diese "bedrohliche" Jugendbewegung.

Laien, Promis und Profis spielen in "Szene Report"

"Mockumentary" nennt sich diese Form der TV- Unterhaltung - Satire im Stil einer Dokumentation. Textvorgaben sind nur grob vorgeschrieben, es soll improvisiert werden - was den Charme und die besondere Komik der Serie ausmacht. Die Darstellerinnen und Darsteller beim "Szene Report" sind teilweise Laien, teilweise professionelle Schauspielerinnen und hier und da ein paar Promis.

Rocko Schamoni alias Bernd Töpper organisiert LAN Partys

In der ersten Staffel ist zum Beispiel Autor und Musiker Rocko Schamoni als Jugendarbeiter Bernd Töpper dabei, der hilft, sogenannte LAN Partys zu organisieren - ein Trend aus den späten 90ern und frühen 2000ern. Auf LAN Partys werden auf zusammengeschalteten Computern nächtelang Videospiele gespielt. Töpper sieht vor allem die positiven Aspekte der Technik.

Ich glaube Computer sind die Zukunft. Computer sind eigentlich wie Menschen, die haben auch eine Außenhülle, das ist der Körper und dann haben die innen drin die Software, das ist beim Menschen das Gehirn. Deswegen werden die Computer die Zukunft übernehmen. Und dann - jetzt wird’s spannend - brauchen wir keine Affenversuche mehr. Zitat aus "Szene Report"

Gastauftritte von Danger Dan und El Hotzo

Andere Promis mit Gastauftritten oder auch größeren Rollen sind die Sängerin Jeanette Biedermann, Rapper Alligatoah, Danger Dan oder Youtube Star Sebastian Hotz alias El Hotzo.

Regisseur Rademacher beleuchtet Indie-, Streetdance- und Technoszene

Auch in der neuen Staffel gibt es wieder drei Folgen à 20 Minuten. Bei Zeitreisen in die Jahre 2006, 2001 und 1995 werden die Indie-, Streetdance- und eben die Technoszene beleuchtet. Man versinkt gelegentlich so sehr in den Folgen, dass man fast vergisst, dass es sich um Fiktion handelt. Regisseur Hannes Rademacher hat mit großer Detailliebe die jeweiligen Klischees der Jugendbewegungen und Subkulturen abgebildet.

Erste Folge widmet sich aufstrebender Indieband

In der ersten Folge verbringen Zuschauerinnen und Zuschauer viel Zeit im Bandkeller einer aufstrebenden Indieband, deren Manager den üblichen Größenwahn seiner Zeit an den Tag legt:

Lauter!!! Ich bin ein alter Hase im Showbusiness, die ganze Musikindustrie müssen Sie sich wie einen Ozean vorstellen. Da gibt’s Wale, da gibt’s Haie und Aale. Man denkt, da gewinnen die Haie - heißt ja nicht der weiße Aal. Aber die Aale gewinnen, weil die sich durchschlängeln - so wie ich. Zitat aus "Szene Report"

Ab heute sind die neuen Folgen des "Szene Reports" in der ARD Mediathek zu sehen und unter ARDKultur.de.

