Mediathektipps: "Wakefield", "Morin" und "Elvira" Stand: 02.12.2023 14:13 Uhr Diese Woche führen unsere Mediathektipps in eine australische Psychiatrie, eine auf Leistungsdruck ausgerichtete Schule in der Zukunft und nach Kopenhagen zu einer Empfangsdame eines Bordells mit massiven Problemen.

von Anja Rosenow-Sottorf

"Wakefield": Menschen in Ausnahmesituationen

In der Psychiatrie Wakefield in den australischen Blue Mountains ist zum Beispiel Ivy, eine junge Mutter mit postnatale Depression

"Ich kann nicht normal sei?"

"Was ist normal?"

"Normal ist, wenn man sich um seine Kinder kümmern kann. Das kann ich nicht. Ich komm ja nicht mal hier zurecht. Wie soll ich das bitte mit einer Zweijährigen, einer Wohnung und einem Job und und und…" Dialog aus "Wakefield"

Oder James. Der Broker, der mit Schlips und Kragen auf den Gängen des Krankenhauses weiter Geschäfte machen will – trotz seines psychotischen Zusammenbruchs. Empathischer Ruhepol in diesem Chaos menschlicher Seelenzwänge ist der Krankenpfleger Nik.

"Wie lange willst du noch so weitermachen?"

"Wir sind uns sehr ähnlich, wir sind beide ehrgeizig, wir wollen beide Erfolg. Der Unterschied ist, ich lass mich von niemandem aufhalten."

"Es geht bei dir immer um Deals, James. Also hab ich nen Deal für dich: Du hilfst Tessa bei ihrem Puzzle und ich besorg dir, was du brauchst." Dialog aus "Wakefield"

Doch auch Nik plagen verdrängte Erinnerungen an die Vergangenheit. Die nisten sich durch ein Lied wieder in seinem Kopf ein: "Come on Eileen" von Dexys Midnight Runners.

"Wir haben alle mal beängstigende Gedanken. Der Trick ist, sich nicht von ihnen kontrollieren zu lassen." Zitat aus "Wakefield"

„Wakefield“ die australische Serie erzählt in acht Episoden berührend von menschlichen Ausnahmesituationen. Zu sehen bis Mitte Februar 2024 in der Arte Mediathek.

"Morin": Film über eine auf Konkurrenzdruck ausgerichtete Schule

Deutschland, ungefähr im Jahr 2037: Morin ist elf und schafft die Aufnahmeprüfung an einer angesagten, hochmodernen und von der Wirtschaft geförderten Schule. Engagiert stürzt er sich in den Schulalltag, der professionell aufgestellt ist. Die Kinder bekommen zum Beispiel einen persönlichen Coach, der auf Knopfdruck lebensecht auftaucht. Alles scheint perfekt bis ins kleinste Detail.

"Dein Ziel ist der Mars, richtig? Wer da hin will, muss in guter körperlicher Verfassung sein. Wir werden also schauen, wie wir deine verbessern können und auch einen Ernährungsplan für dich zusammenstellen." Zitat aus "Morin"

Schnell weicht Morins Euphorie einem gnadenlosen Konkurrenzdruck, denn nur die Besten kommen weiter. In dem Fernsehfilm „Morin“ klingen viele Dialoge etwas gestelzt und wie aufgesagt, da sie vor Fachbegriffen oft nur so strotzen. Trotzdem ist der Film eine interessante Auseinandersetzung mit dem Thema Schule der Zukunft. „Morin“ - für ein Jahr in der ARD-Mediathek.

"Elvira": Serie über eine Frau, die allen Widrigkeiten trotzt

"Hi Candy, hier ist Elvira, bist du unterwegs? Ich brauch das Geld heute noch. Tschüss." Zitat aus "Elvira"

Elvira arbeitet am Empfang eines schäbigen Bordells in Kopenhagen. Sie muss auch dafür sorgen, dass die Prostituierten ihre Anteile zahlen. Pikant an der Sache ist, dass Elviras Freund, ein Polizist, das Bordell für eine illegale Organisation betreibt.

"Vor ein paar Tagen hat mich einer angerufen, ein Schwede, und gesagt, sie hätten die Geschäfte übernommen. Es ist wichtig, dass sie morgen ihr Geld kriegen. Versprich mir, dass das klar geht."

"Ja, natürlich." Dialog aus "Elvira"

Candy bleibt verschwunden und damit fehlt auch ihr Anteil an dem Geld. Elvira beschließt, Candy auf eigene Faust zu suchen und gerät dabei immer tiefer in eine Schuldenspirale. In der achtteiligen dänischen Serie "Elvira" trotzt die Hauptdarstellerin allen Problemen und Widrigkeiten mit ergreifender Duldsamkeit - fast ein Wunder und irgendwie tröstlich. Sehenswert: "Elvira" – für ein Jahr in der ZDF- Mediathek.

