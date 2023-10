Mediathektipps: "Clashing Differences", "About Saturday" und "Total Control" Stand: 29.10.2023 09:03 Uhr In den Mediatheken findet man gleich mehrere Serien, die sich mit aktuellen gesellschaftlichen Diskussionen auseinandersetzen und althergebrachten Sichtweisen, wie dem männlichen Blick, etwas entgegnen.

von Melanie von Bismarck

Dabei geht es um eine couragierte indigene Frau, die sich plötzlich im Sumpf politischer Schlammschlachten wiederfindet, eine preisgekrönte Serie aus Norwegen, in der sich eine junge Frau mit ihren Angstattacken auseinandersetzen muss und eine Satire-Serie zur Identitäts- und Diversitätsdebatte.

"Clashing Differences": Spaß mit zugespitzten Stereotypen

Die Satire-Serie "Clashing Differences" katapultiert das Fernsehpublikum mitten hinein in den Begriffsdschungel aktueller Identitäts- und Diversitätsdebatten. Und darum geht’s: Eine feministische Gruppe hat für einen Frauenkonferenz ein Gesprächspanel auf die Beine gestellt. Da gibt’s nur ein Problem:

Unser geplantes Panel zur internationalen Frauenkonferenz - das muss unbedingt diverser werden. Die Konferenzleitung hat sich bei mir gemeldet: Unser Panel ist zu weiß. Zitat aus "Clashing Differences"

Die drei weißen vorsitzenden Frauen planen kurzerhand um.

"Wir sollten auf jeden Fall eine schwarze Frau einladen. Vielleicht sogar zwei."

"Und queere Personen,"

"Frauen mit Behinderung,"

"Ja, und Frauen of Color,"

"Oder asiatische Frauen." Dialog aus "Clashing Differences"

So treffen sieben erfolgreiche Aktivistinnen auf einem idyllischen Anwesen in Brandenburg zusammen. Jede von Ihnen weiß, wie sich Diskriminierung anfühlt. Aber deswegen hat man ja noch lange keine gemeinsame Agenda. Es fliegen die Fetzen, denn da schwelen persönliche Konflikte und politisch liegt man weit auseinander. Und außerdem: Wer hat schon Lust, sich als Vorzeige-Diverse vor den Karren der Organisatorinnen spannen zu lassen? "Clashing Differences" ist die ambitionierte Abschlussarbeit der Filmhochschülerin Merle Grimme. Mit beherzt zugespitzten Stereotypen und gut gelaunten Schauspielerinnen macht das viel Spaß. Mitnehmen sollte man auch das Making Of, dort berichten die Schauspielerinnen von den durchaus ernst gemeinten Bemühungen um diskriminierungsfreie Dreharbeiten. Die fünf Folgen und das Making von "Clashing Differences" stehen noch ein Jahr in der Arte-Mediathek.

"About Saturday": Preisgekrönte norwegische Serie

Die 22-jährige Klara führt ein unbeschwertes Leben. Für ihren Podcast "Forever Single" lässt sie sich auf ein Onlinedate mit einem gewissen Espen ein. Es beginnt ganz harmlos.

Bist du eher ein Katzen- oder ein Hundemensch? Zitat aus "About Saturday"

Als Klara den jungen Mann in ihre Wohnung einlädt, aber nicht mit ihm schlafen will, wendet sich das Blatt. Was dann passiert wird für Klara traumatisch.

Am Anfang war er wirklich ganz nett. Und dann war es, als ob er zu einer anderen Person werden würde. Zitat aus "About Saturday"

Aus Scham versucht Klara die Ereignisse vor den anderen und sich selbst zu verharmlosen.

Es stimmt nicht. Es ist nicht so, dass er mich vergewaltigt hat. Zitat aus "About Saturday"

Die preisgekrönte norwegische Serie "About Saturday"erzählt in zwölf kurzen Episoden von Klaras Selbstzweifeln, ihren Angstattacken, und dem langen Weg zu der Einsicht, dass sie sich Hilfe holen muss. Absolut lohnend. Zu sehen bis zum 3. Dezember in der ZDF Mediathek.

"Total Control": Heldin als Vermittlerin im politischem Machtkampf

Die Dramaserie "Total Control" führt nach Australien. Und entwickelt sich in sechs einstündigen Folgen in zu einem packenden Politkrimi. Die beeindruckende Protagonistin heißt Alex Irving, sie hat sich todesmutig einem Amokläufer in den Weg gestellt und wird als Heldin gefeiert. Alex ist alleinerziehende Mutter mit indigenen Wurzeln und engagiert sich seit Jahren für die Belange ihrer Community. Die konservative Premierministerin will sich sechs Monate vor den Wahlen Alex‘ Ruhm zunutze machen und sie in den Senat holen. Soll Alex zusagen? Ihr Bruder rät ihr ab.

Ganz ehrlich Schwesterchen, die wollen einen Quoten-Aboriginee. Bist du das etwa? Zitat aus "Total Control"

In der Hoffnung, etwas für ihre Region tun zu können, gibt Alex nach. Als schwarze Frau und absoluter Neuling hat sie einen schweren Stand im brutalen Polit-Machtkampf, im Parlament schlagen ihr Frauenhass und Rassismus entgegen. Es scheint, als bekomme die resolute Frau ihre Chance: Als Vermittlerin soll sie einen entscheidenden Deal zwischen den Aboriginees und der Regierung aushandeln. Die Serie "Total Control" kann man sich noch bis zum 24. November in der Arte Mediathek anschauen.

