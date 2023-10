Mediathektipps: "Merz gegen Merz", "Unter Kontrolle" und "Professor T" Stand: 07.10.2023 06:00 Uhr Die Mediathektipps im Oktober: Die Serie "Merz gegen Merz" endet mit einem Film, Professor T. kehrt in die ARD Mediathek zurück und die Arte-Serie unter Kontrolle nimmt die Politik aufs Korn.

von Katja Eßbach

"Merz gegen Merz": Film "Hochzeiten" als Serienabschluss

Drei Staffeln lang wurde gezofft, geliebt und nicht selten auch geschrien.

"Wann glauben Sie hat das angefangen?"

"Was?"

"Dass Sie aufgehört haben sich zu lieben."

"Was heißt angefangen?"

"Was heißt aufgehört?" Zitat aus der Serie "Merz gegen Merz"

Jetzt beendet das ZDF die Merz-Saga mit dem 90-minütigem Fernsehfilm "Hochzeiten". "Merz gegen Merz" lebt vor allem von perfekt getimten Dialogen und der super Chemie zwischen den Hauptdarstellern Anette Frier und Christoph Maria Herbst. Das mittlerweile Ex-Paar streitet lustig weiter. Aber die Zeit bleibt nicht stehen. Sohn Leon will heiraten und die Eltern von Vater Merz freuen sich auf ihre Goldene Hochzeit. Und haben einen Plan:

"Wie wäre es denn, wenn wir uns vorziehen und mit ihm zusammenlegen? Mit dem Leon. Ich meine: Doppelhochzeit. Wir könnten alles organisieren." Zitat aus dem Film "Merz gegen Merz - Hochzeiten"

Natürlich geht ab jetzt fast alles spektakulär schief, denn da ist ja noch der demenzkranke Schwiegervater und Sohn Leon spielt auch nicht mit offenen Karten. "Merz gegen Merz - Hochzeiten" ist lustig und kurzweilig, aber nicht ganz so eskalierend und tragisch-komisch wie die Serie.

"Professor T.": Zweite Staffel in der ARD Mediathek

Jasper Tempest - besser bekannt als Professor T. - ist zurück. Die britische Version der Serie geht in die zweite Staffel. Der eigenwillige Professor für Kriminologie hat anfangs keine Lust, der Polizei bei einem neuen Fall zu helfen:

"Ein Brand in einer Studentenwohnung wie banal."

"Reizt Sie das etwa nicht?"

"Leider nein, aber danke." Zitat aus der Serie "Professor T."

Bei dem Brand wurde die Studentin Amity Roberts schwer verletzt, sie liegt im Koma. Die Ermittlungen ergeben, dass Amity unter Drogen gesetzt und der Brand vorsätzlich gelegt wurde. Jetzt ist auch Professor T.'s Interesse geweckt:

"Irgendwelche Eingebungen, Jasper?

"Es ist zwingend notwendig festzustellen, ob es sich um einen Brandstifter oder einen Pyromanen handelt." Zitat aus der Serie "Professor T."

Die britische Serie Professor T., von der es auch eine deutsche Variante mit Matthias Matschke in der Hauptrolle gibt, lebt von der Kauzigkeit und dem ungebremsten Sarkasmus ihres Protagonisten. Abrufbar bis Ende Oktober in der ARD-Mediathek.

"Unter Kontrolle" in der Arte Mediathek

Wie es angeblich wirklich in der Politik zugeht, zeigt die französische Polit-Satire "Unter Kontrolle". In der Sahelzone werden ausländische Touristen entführt, darunter auch Franzosen. Die Kidnapper wenden sich an die französische Botschaft. Zur gleichen Zeit erhält Marie Tessier, Chefin einer Hilfsorganisation, einen Anruf vom französischen Präsidenten:

"Ich bin ganz Ihrer Meinung, wir müssen der Bevölkerung helfen. Und Sie kümmern sich darum, als neue Außenministerin".

"Wie bitte?" Zitat aus der Serie "Unter Kontrolle"

Die erste Amtshandlung der neuen Ministerin ist es, die Entführung in der Sahelzone zu managen. Leider wird das ein Desaster. Die französische Politcomedy "Unter Kontrolle" nimmt - politisch unkorrekt und mit schwarzem Humor - die Eitelkeiten des Politikbetriebes aufs Korn. Alle sechs Folgen der Serie stehen bis Anfang Dezember in der Arte-Mediathek.

