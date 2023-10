Mediathektipps: "Nackt über Berlin", "Um Bank und Kragen" und "Im Feuer" Stand: 14.10.2023 15:43 Uhr In den Mediathektipps geht es um zwei Außenseiter, die ihren Schulleiter gefangen halten, einen Bankberater mit schrägen Kunden und eine Bundeswehrsoldatin mit kurdisch-irakischen Wurzeln, die hervorragend von Almila Bagriacik gespielt wird.

von Anja Rosenow-Sottorf

"Im Feuer": Starkes Drama über Identität und Loyalität in der ZDF Mediathek

Rojda ist Bundeswehrsoldatin mit kurdisch-irakischen Wurzeln. Ihre Mutter und Schwester Dilan leben schon länger wieder im Irak, im kurdischen Teil. Jetzt sollen sie nach Deutschland. Aber nur die Mutter kommt. Dilan will im Irak mit ihren "Schwestern" kämpfen, wie sie sagt. Angesteckt von der Besorgnis ihrer Mutter, lässt sich Rojda nach Erbil versetzen, um ihre Schwester zu suchen.

"Ich bin Stabsunteroffizier Rojda Xani, ich melde mich zum Dienst."

"Sie sind die Kurdin aus Toms Einheit. Super. Kommen Sie erst mal in Ruhe an."

"Wer ist 'n das?"

"Unser neuer Mann im Team."

"Das ist die Kurdin? Ist die sicherheitsüberprüft?"

"Ja, sie hat mir gerade ihren Stammbaum gezeigt." Dialog aus: "Im Feuer"

In Erbil beginnt für Rojda eine aufwühlende Zeit, die ihr geordnet scheinendes Weltbild grundlegend durchrütteln soll. "Im Feuer" ist ein starkes Drama, das differenziert Fragen von Identität und Loyalität miteinander verwebt. Hervorragend spielt darin Almila Bagriacik als Rojda. Der Film ist bis 3. August 2024 in der ZDF Mediathek zu sehen.

"Um Bank und Kragen": Französische Komödie in der Arte Mediathek

"Vorab muss ich etwas klarstellen. Wer überdurchschnittliche Erträge haben will, muss drei Dinge wissen: Dass er ein höheres Risiko eingeht, dass er niemandem vertrauen darf, und vor allem, er darf keinerlei Skrupel kennen. Sind Sie noch dabei?"

"Ja, ja." Dialog aus: "Um Bank und Kragen"

Bankberater Merlin ist in seinem Element. Finanzgeschäfte aller Art liebt er. Am liebsten hat er Kunden, die Geld mitbringen und nicht wie die Friseurin Leslie Geld brauchen - und dann noch für ein zweifelhaftes Geschäft.

Merlin: "Bezahl was?"

Leslie: "Bezahlweniger.com"

Merlin: "Und wie soll das laufen?"

Leslie: "Ich schließe zum Beispiel einen Vertrag mit einem Geschäft ab. Und die Produkte von dem Laden präsentiere ich dann attraktiv auf meiner Website. Plus einem exklusiven Sonderangebot."

Merlin: "Ok, Madame Ricci, Sie haben gute Ideen und Sie haben Power. Aber ihre Kontoführung erinnert an den Untergang der Titanic. Nur ohne Rettungsboote. Ich bedaure, ich kann nichts für Sie tun." Dialog aus: "Um Bank und Kragen"

Doch Leslies Plan funktioniert - auch ohne Merlin. Für Leslie und ihre Familie beginnt eine Zeit ohne Geldsorgen. Anders dagegen ergeht es einem anderen Kunden von Merlin: den Devilles. Die stinkreiche Familie fällt plötzlich tief, als Philippe Deville seinen Job verliert.

Merlin: "Versuchen Sie doch was anderes!"

Philippe: "Aber was? Entweder bin ich zu alt oder nicht qualifiziert."

Merlin: "Politesse wäre doch was für Sie." Dialog aus: "Um Bank und Kragen"

Dann bekommt Philippe ausgerechnet bei Leslie einen Job. Humorvoll und bissig blickt die französische Komödie "Um Bank und Kragen" auf die Finanz- und Arbeitswelt. Zu sehen bis zum 5. November in der Arte Mediathek.

"Nackt über Berlin": Serie nach dem gleichnamigen Roman in der Arte Mediathek

Ebenfalls Arte zeigt die Serie "Nackt über Berlin". Was zunächst als vergnügliche Rache-Komödie beginnt, schlägt bald auch ernsthaftere Töne an. Der 17-jährige Jannik und sein einziger Freund Tai, der aus Vietnam stammt, werden ständig von den Schulschönheiten gemobbt.

"Morgen Fetti, bist spät dran, oder?"

"Hast wohl vor lauter Fett deinen Pimmel nicht gefunden!" Dialog aus: "Nackt über Berlin"

Immer das Gleiche - nichts worüber sich Jannik und Tai in ihrem Alltag zwischen Gemobbt-Werden und ihren Zimmern im Berliner Plattenbau groß aufregen würden. Dann erwischt Tai den Rektor der Schule in einer prekären Lage.

Tai: "Ich präsentiere dir unseren Direktor, im Park, komplett besoffen."

Jannik: "Sollen wir den Krankenwagen rufen?"

Tai: "Du bist zu gut für diese Welt, Mann." Dialog aus: "Nackt über Berlin"

Tai hat längst eine andere Idee. Sie bringen den Direktor in seine Wohnung und sperren ihn ein. Zögerlich macht Jannik mit. Und es kommt, wie es kommt: Die ganze Sache eskaliert. "Nackt über Berlin" steht noch bis April 2024 in der Arte Mediathek.

