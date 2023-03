Mediathekstipps: "Thunder in my Heart", "Blutsbande" und "Manayek" Stand: 05.03.2023 06:00 Uhr Eine Coming-of-Age Geschichte, arabische Clans und israelische Polizisten - diese vermeintlich krude Mischung ergibt drei Seh-Empfehlungen aus den Mediatheken, die sich lohnen.

von Anja Rosenow-Sottorf

"Thunder in my Heart": Coming-of-Age-Serie aus Schweden

Hey Mama. Ich wurde heute gefeuert.

Ach nein, aber wieso denn?

Wegen der blöden Schokoladenkugelnschlampe.

Was sagst du?

Ach egal. Ich brauch jetzt was von meinem Sparbuch. Zitat aus "Thunder in my Heart"

Sigge ist gerade von zu Hause ausgezogen und will endlich ihr eigenes Ding machen - erwachsen sein. Doch der Alltag läuft nicht rund. Kein Job mehr, kein fester Freund … Und die Verpflichtungen, die sie noch an ihre Mutter und den kleinen Bruder ketten, machen die Eigenständigkeit auch nicht einfacher.

Ich babysitte gerade meine Mutter sozusagen. Sie hat jemanden im Internet kennengelernt und jetzt hat sie Angst, dass er sie kidnappt oder so, also sitz ich hier und soll sie die ganze Zeit bewachen. Zitat aus "Thunder in my Heart"

Sigge muss kämpfen und erkennen, wer wirklich zu ihr steht. Die sympathische Coming-of-Age-Serie aus Schweden ist fünf Monate in der ARD-Mediathek zu sehen.

Weitere Informationen "Thunder in my Heart" in der ARD Mediathek Die schwedische Coming-of-Age-Serie "Thunder in my Heart" steht für fünf Monate in der ARD-Mediathek. extern

Dreiteilige Dokureihe "Blutsbande - Clans in Berlin" in der ZDF Mediathek

Bei uns wird Familie sehr, sehr großgeschrieben. Großfamilie heißt bei uns einfach Zusammenhalt. Zitat aus "Blutsbande - Clans in Berlin"

Einige von ihnen beherrschen die Schlagzeilen mit ihren kriminellen Machenschaften, die meisten sind unbescholten. Gemein ist ihnen: Sie leben in ihrer Welt - arabischstämmige Clans in Berlin.

Ihr Deutschen sagt doch immer, die Menschenwürde ist unantastbar. Das ist bei uns die Ehre. Zitat aus "Blutsbande - Clans in Berlin"

Sie haben ihre eigenen Regeln, ihre eigene Moral, ihre eigenen Wege, Probleme zu lösen. Von außen kommt kaum jemand hinein.

Man arbeitet innerhalb eines Familienkomplexes. Da hat jemand einen Gemüseladen, jemand anderes hat einen Handwerksbetrieb, andere haben anderes. Das ganze Business läuft innerhalb dieser Strukturen oder der Großteil der Beschäftigungen läuft innerhalb der eigenen Strukturen. Zitat aus "Blutsbande - Clans in Berlin"

Eigene Träume zu verwirklichen, ist in diesen engen und patriarchalisch geprägten Zusammenhängen schwierig. Wie ist der Alltag in den arabischen Großfamilien? Wie gehen die Berliner Behörden mit der Kriminalität einiger Familienmitglieder um? Die dreiteilige Dokureihe "Blutsbande - Clans in Berlin" gibt Einblicke. Zu sehen in der ZDF Mediathek.

Weitere Informationen "Blutsbande - Clans in Berlin" in der ZDF Mediathek Die dreiteilige Dokureihe "Blutsbande - Clans in Berlin" gibt Einblicke in berliner Clan-Aktivitäten. Zu sehen in der ZDF Mediathek. extern

"Manayek - die Verräter": Serie aus Israel über korrupte Polizisten

Hast du gesehen, was er gemacht hat? Hast du's dir angesehen? Wir schicken damit einen Psychopathen mit Waffe und Polizeimarke zurück auf die Straße. Zitat aus "Manayek - die Verräter"

Izzy nimmt seine Arbeit bei der Dienstaufsichtsbehörde ernst. Er untersucht Fälle, bei denen sich Polizisten im Amt fehl verhalten haben. Das macht ihn nicht allzu beliebt bei den Kollegen, aber das ist ihm egal. Es geht ihm um Gerechtigkeit. Dann gerät plötzlich sein bester Freund Barak unter Verdacht. Der Vorzeigepolizist soll in kriminelle Machenschaften und mehrere Morde verwickelt sein. Izzys Chef will, dass er mitermittelt.

Was wollen Sie von mir?

Ich würde es sehr begrüßen, wenn Sie an dem Fall mitarbeiten.

Tatsächlich.

Ja, Sie kennen Barak am besten. Das würde helfen.

Ronit, Barak ist erstens ein tadelloser Polizist, zweitens ist er ein guter Freund, der mir in den schwersten Momenten meines Lebens zur Seite stand. Ich kann das nicht tun! Zitat aus "Manayek - die Verräter"

Schließlich willigt Izzy doch ein, in dem Fall mitzuarbeiten. So, meint er, kann er Barak am besten schützen. Denn Izzy ist von der Unschuld seines Freundes überzeugt. "Manayek - die Verräter" - die spannende zehnteilige Serie aus Israel führt in ein dichtes Netz aus korrupten und rücksichtslosen Polizisten. Zu sehen für vier Monate in der Arte Mediathek.

Weitere Informationen "Manayek - die Verräter" in der ARTE Mediathek "Manayek - die Verräter" ist eine zehnteilige Serie aus Israel. Zu sehen für vier Monate in der Arte Mediathek. extern

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Klassikboulevard | 04.03.2023 | 15:20 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Spielfilm