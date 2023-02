Serien-Tipps im Februar: "Cry Wolf", "Rod Knock" und "Shlomo - der Goldschmied und der Nazi" Stand: 02.02.2023 13:37 Uhr In den Mediathek-Tipps geht es um die dänische Serie "Cry Wolf" über häusliche Gewalt, die norwegische Serie "Rod Knock" über einen Draufgänger und die True-Crime-Serie "Shlomo - der Goldschmied und der Nazi".

von Silke Lahmann-Lammert

Eine dänische Serie über häusliche Gewalt, eine norwegische Serie über einen Draufgänger, der in Gefahr gerät, immer weiter abzustürzen, und eine True-Crime-Serie über den Tod der "Bestie von Sobibor" sind die Mediathek-Tipps im Februar.

"Cry Wolf": Dänische Serie über häusliche Gewalt in der Arte Mediathek

"Cry wolf": Auf Deutsch heißt das so viel wie "die Pferde scheu machen" oder "blinden Alarm schlagen". "Cry Wolf" ist auch der Titel einer dänischen TV-Serie. Ein Mädchen beschuldigt seinen Stiefvater der häuslichen Gewalt. Aber stimmen ihre Vorwürfe? Das Drehbuch hat Maja Jul Larsen geschrieben, eine der Autorinnen der dänischen Erfolgsserie "Borgen". Dass ihr Name für Qualität steht, bestätigt sie mit ihrem jüngsten Projekt.

"Weißt du, wer ich bin?"

"Sie kommen vom Amt."

"Ja, ich bin vom Jugendamt." Zitat aus "Cry Wolf"

In einem leeren Klassenzimmer sitzt Lars der 14-jährigen Holly gegenüber.

"Ich bin so einer, der dafür da ist, Kindern und Familien zu helfen, wenn Sie Probleme haben." Zitat aus "Cry Wolf"

Hollys Lehrer hat das Jugendamt alarmiert, weil das Mädchen in einem Aufsatz drastische Szenen häuslicher Gewalt schildert.

"Worüber schreibst du hier, Holly? Ist das etwas, was wirklich passiert ist? "

"Ja."

"Wer ist der Mann, der so etwas tut?"

"Das ist mein Stiefvater." Zitat aus "Cry Wolf"

Für Lars ist die Sache klar: Holly und ihr jüngerer Bruder müssen sofort in einer Pflegefamilie untergebracht werden. Mona, seine Vorgesetzte, zögert jedoch. Es gibt keine blauen Flecken, keine Spuren von Gewalt.

"Was sagt die Mutter?"

"Sie sagt einfach: Ihre Tochter lügt."

"Tja, ich finde Holly allerdings sehr glaubwürdig." Zitat aus "Cry Wolf"

Wer hat Recht: das Mädchen oder die Eltern, die Hollys Anschuldigungen als Rachefeldzug eines pubertären Teenagers deuten?

Juristisch ist das verdammt dünnes Eis, Lars: Eine Familie, die wir gestern noch nicht gekannt haben und Notunterbringung? Zitat aus "Cry Wolf"

Drehbuchautorin Maja Jul Larsen nutzt die acht Folgen von "Cry Wolf", um die Perspektiven aller Beteiligten zu zeigen. Wir erleben Holly und ihren Bruder, die aus ihrer Familie gerissen werden. Dea und Simon, die verzweifelt um ihre Kinder kämpfen. Und Lars, den Mitarbeiter des Jugendamts. Früher einmal hat er zu spät interveniert. Diesmal will er alles richtig machen.

Gemeinsam mit den Figuren zweifeln wir und stellen immer wieder fest, dass die Wahrheit komplexer ist, als wir denken. Unbedingt sehenswert: "Cry Wolf" - noch bis zum 26. März in der Arte Mediathek.

"Rod Knock": Dramaserie über einen Draufgänger in der ZDF Mediathek

GT rast mit seinen Kumpeln in einem gepimpten Wagen über die Landstraße. Die vier Freunde sehen sich nur noch selten, seit GT mit Ine zusammen ist. Doch nun behauptet er, dass mit den beiden Schluss ist.

"Wie lange schon?"

"Seit ungefähr einer Woche."

"Wieso hast du nichts gesagt?"

"Ich sag’s doch jetzt. Und es geht mir gut!" Zitat aus "Rod Knock"

Das allerdings ist gelogen: Die norwegische Dramaserie "Rod Knock" erzählt, wie der Draufgänger sich mit Alkohol und illegalen Autorennen von seinem Liebeskummer ablenkt und in Gefahr gerät, immer weiter abzustürzen. Alle acht Folgen der ersten Staffel von "Rod Knock" bleiben noch bis zum 9. April in der ZDF Mediathek, Staffel zwei bleibt bis zum 26. März. Die dritte Staffel erscheint am 3. Februar.

"Shlomo - der Goldschmied und der Nazi": True Crime-Serie in der ARD Mediathek

Stanisław Szmajzner - genannt Shlomo - war einer von 47 Überlebenden des Vernichtungslagers Sobibór. Den SS-Mann, den die Insassen am meistens fürchteten, hoffte er nie wiederzusehen:

"Every death camp has a monster. In Sobibor it was Gustav Wagner." Zitat aus "Shlomo - der Goldschmied und der Nazi"

Gustav Wagner, der als "Bestie von Sobibór" in die Geschichte einging, floh nach dem Krieg nach Brasilien. Dort traf Shlomo 1978 seinen Peiniger auf einer Polizeistation wieder. Ein gutes Jahr später war der Nazi tot. Selbstmord, sagt die Polizei. Aber immer wieder bekommt Shlomo Besuch von Journalistinnen und Journalisten aus der ganzen Welt. Hat er etwas mit dem Tod zu tun?

In der True-Crime-Serie "Shlomo - der Goldschmied und der Nazi" geht es um Schuld und Sühne, Rache und Gerechtigkeit. Alle drei Teile sind exklusiv bis zum 27. Januar 2025 in der ARD Mediathek abrufbar.

"Lieber Thomas": NDR Koproduktion in der Arte Mediathek

"Lieber Thomas" handelt von einem der größten schriftstellerischen Talente der DDR und auch des wiedervereinigten Deutschlands: Thomas Brasch wurde 1945 als Sohn jüdischer Exilanten in England geboren. Sein Vater war ein hoher SED-Kulturfunktionär und Weggefährte Erich Honneckers. In Andreas Kleinerts Film spielt Jörg Schüttauf diesen Vater, der seinen kleinen Sohn auf eine drakonische Kadettenanstalt schickt. Kleinerts Film zeichnet Braschs biografische Stationen und Etappen nach. Er zeigt einen jungen Mann, der der DDR in kritischer Distanz verbunden ist, der aneckt, weil er sich von diesem Staat herausgefordert fühlt. Und vom Lehrplan auf der Filmhochschule eben nicht.

Die NDR Koproduktion hat neun "Lolas" beim Deutschen Filmpreis erhalten, darunter Bester Spielfilm (Lola in Gold), Beste Regie (Andreas Kleinert), Bestes Drehbuch (Thomas Wendrich) und Beste männliche Hauptrolle (Albrecht Schuch). Am 13. Februar um 22.25 wird der Film erstmals im deutschen Fernsehen - auf Arte - ausgestrahlt und ist anschließend in der Arte Mediathek verfügbar.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Klassikboulevard | 04.02.2023 | 17:40 Uhr

