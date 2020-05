Stand: 10.05.2020 18:57 Uhr - NDR 1 Radio MV

Viel Publikum beim Online-Filmkunstfest von Axel Seitz

Das Filmkunstfest Mecklenburg-Vorpommern, seit vielen Jahren ein kulturelles Highlight in der Landeshauptstadt Schwerin, fand wegen der Corona-Einschränkungen in diesem Jahr im Internet statt. Dort stieß es auf große Resonanz. Rund 180.000 Mal wurde die Seite des Festivals aufgerufen. Ungefähr 40 Prozent der Nutzer des Angebots "filmkunstzuhause" kamen aus Mecklenburg-Vorpommern, 60 Prozent aus anderen Bundesländern. Viele Zuschauer saßen in Hamburg, Berlin und Niedersachsen. Festivalleiter Volker Kufahl sagte im Gespräch mit NDR 1 Radio MV, er sei sehr zufrieden und hätte nicht mit so einer großen Resonanz gerechnet. Für 4,99 Euro konnte jeder einen Film "kaufen". Insgesamt wurden seit vergangenem Dienstag mehr als 2.500 Online-Tickets bezahlt. Aus vielen Rückmeldungen sei klar, so Kufahl weiter, dass sich viele zu zweit oder mit ihrer Familie die Filme angeschaut haben, so dass das diesjährige Filmkunstfest vermutlich weit mehr als 5.000 Kinogäste im Internet hatte.

Publikum jünger als üblich

Besonders beliebt waren der Spielfilm "Irgendwann ist auch mal gut", die Kurzfilmnacht und der Dokumentarfilm von Dieter Schumann "Lene und die Geister des Waldes". Rund 50 Prozent der Internet-Filmkunstfestbesucher waren zwischen 25 und 44 Jahre alt. Das sei deutlich jünger als das Festivalpublikum sonst in Schwerin, betonte Kufahl. Für Anfang Mai 2021 planen er und seine Mitstreiter das richtige 30. Filmkunstfest wieder in Schwerin. Finnland wird Gastland und Ulrich Tukur Ehrengast sein. Tukur soll dann mit dem Ehrenpreis - dem Goldenen Ochsen - ausgezeichnet werden.

