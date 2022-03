Green Screen plant 100 Naturfilme - und volle Kinos Stand: 29.03.2022 14:27 Uhr Das internationale Naturfilmfestival Green Screen in Eckernförde will sich im September wieder im großen Umfang präsentieren.

Rund 100 aktuelle Naturfilme aus der ganzen Welt, viele Sonderveranstaltungen und alles bei vollen Kinosälen: Die Organisatoren des Green Screen-Festivals in Eckernförde planen nach zwei Corona-Ausnahmejahren ein ganz normales Film-Festival 2022. Erstmals wird es in den fünf Festivaltagen auch einen Länderschwerpunkt geben. Er gilt in diesem Jahr Frankreich.

Wenn ab dem 7. September die Projektoren wieder atemberaubende Naturaufnahmen auf die Leinwand zaubern, wird die Jury rund 250 eingereichte Filme aus 43 Ländern gesichtet haben. Und sie will herausragende Produktionen für die 14 Preise nominieren, darunter für die beste Kamera, die beste Musik und den besten Wissenschaftsfilm.

