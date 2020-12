24. Filmfest Schleswig-Holstein: Kurzfilmwettbewerb nur online Stand: 04.12.2020 13:30 Uhr Das 24. Filmfest Schleswig-Holstein bietet am 5. Dezember ab 14 Uhr einen Hochschultag Film - und ab 20 Uhr einen frei zugänglichen Online-Wettbewerb für neun Kurzfilme aus der Region.

"Wir freuen uns dieses Jahr trotz der aktuellen Einschränkungen auf einen spannenden Kurzfilm-Wettbewerb. Wie fast alle Festivals in diesem Jahr musste sich auch das Filmfest Schleswig-Holstein mit der besonderen Situation der Pandemie befassen. Statt das Festival ersatzlos ausfallen zu lassen, haben wir uns entschieden, den Kurzfilm-Wettbewerb in diesem Jahr via Streaming durchführen", so Festivalleiter Daniel Krönke.

Neun Kurzfilme aus der Region mit bis zu 20 Minuten Länge konkurrieren im Wettbewerbsprogramm um die zwei Preise: den traditionellen Publikumspreis und den Gesa-Rautenberg-Preis, den eine Jury vergibt. Beide sind mit jeweils 2.000 Euro dotiert. Die Jury besteht aus der Professorin Friederike Rückert von der Europa Universität Flensburg, weiter Lili Hartwig, Leiterin des Filmforums der Nordischen Filmtage Lübeck und Andres vom Ende, Vorsitzender des Förderverein Kommunales Kino Lübeck.

"Publikum für Filme aus Schleswig-Holstein begeistern"

"Das Festival als kostenloser Streaming-Event ist zwar der aktuellen Situation geschuldet, aber wir hoffen in diesem Jahr, mehr Publikum ortsunabhängig zu erreichen und für Film aus SchleswigHolstein zu begeistern", sagt Festivalleiter Christoph Zickler. Im nächsten Jahr sollen auch alle Liebhaber längerer Formate wieder auf ihre Kosten kommen.

Mehrere Filme im Wettbewerb seien unter Pandemiebediungen gedreht worden, so Daniel Krönke: "Darunter 'Schachmatt' von John Thies sowie der atmosphärische Mini-Mistery-Thriller 'Shake, Rattle and Roll' des Lübeckers Hanno Mertin." Diese seien unter strengen Hygieneauflagen gedreht worden.

Zwei weitere Filme im Programm sind Familiendramen. Etwa "Das Schweigen der Fische" von Hilke Roennfeldt sowie der Drehbuchpreis- Gewinner von 2018, "Boje", von Robert Köhler und Andreas Corde. Sie erzählen mit sehr unterschiedlichem Tonfall eine Mutter-Tochter respektive eine Vater-Sohn-Beziehung.

Das Filmfest Schleswig-Holstein zeigt seit 1993 Filme aus dem Land und über das Land - als Schaufenster für die vielfältige Filmszene in Schleswig-Holstein.

http://www.filmfest-sh.de/live/

Der Streaming-Zugang für das Online-Filmfest ist kostenlos und ohne Anmeldung verfügbar In meinen Kalender eintragen

