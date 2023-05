Malika Rabahallah wird ab 2024 Leiterin des Filmfests Hamburg Stand: 09.05.2023 14:22 Uhr Die Produzentin Malika Rabahallah wird ab 2024 Leiterin des Filmfest Hamburg. Ihr liegen Diversität und Nachhaltigkeit am Herzen. Sie folgt auf Albert Wiederspiel, der das Festival 20 Jahre lang leitete.

Malika Rabahallah ist 52 Jahre alt und wird zum 1. Januar 2024 Leiterin des Filmfests Hamburg. Die Produzentin tritt damit die Nachfolge von Albert Wiederspiel an, der das Filmfest Ende 2023 nach 20 Jahren als Festivalleiter verlässt, wie die Hamburger Kulturbehörde am Dienstag mitteilte. Das habe der Aufsichtsrat der Moin Filmförderung, der Muttergesellschaft von Filmfest Hamburg, einstimmig beschlossen. Die Deutsch-Französin leitet seit 2015 die Förderabteilung der Moin Filmförderung und habe den Standort Hamburg in dieser Position entscheidend mitgeprägt.

Malika Rabahallah ist feste Größe in der Filmbranche

"Malika Rabahallah kennt sich nicht nur in der Hamburger Filmlandschaft bestens aus, sondern ist sowohl in der deutschen als auch der internationalen Branche seit vielen Jahren eine feste Größe", sagte Hamburgs Kultursenator Carsten Brosda (SPD). Rabahallah werde mit ihrem Engagement und neuen Ideen die Bedeutung vom Filmfest Hamburg weiter ausbauen. Brosda dankte Albert Wiederspiel für seine "herausragende, prägende Arbeit für das Filmfest und die Kulturstadt Hamburg". Er habe immer wieder mit klarer Haltung und wachem Blick gerade auch den internationalen Film nach Hamburg geholt.

Diversität und Nachhaltigkeit liegen Rabahallah am Herzen

Malika Rabahallah wolle alle Hamburgerinnen und Hamburger mit inspirierenden Filmen aus aller Welt und unvergesslichen Begegnungen begeistern. Das Filmfest solle Branchentreffpunkt und ein Publikumsfestival mit internationaler Strahlkraft sein, das die Vielfalt und Kreativität der regionalen, nationalen und internationalen Filmindustrie feiere, sagt die 52-Jährige. "Mir persönlich liegen die Themen Diversität und Nachhaltigkeit sehr am Herzen. Außerdem möchte ich mit dem Festival neue Herausforderungen wie zum Beispiel disruptive technologische Veränderungen reflektieren."

Filmkarriere startet in Köln, ab 2011 bei Moin Filmförderung

Malika Rabahallah wurde 1970 in Frankreich geboren. Ihre Karriere in der Filmbranche startete sie als Projektmanagerin für das internationale Film- und Fernsehfestival Cologne Conference in den Bereichen Programmrecherche und internationale Kooperationen. Sie wechselte anschließend in die Filmproduktion. Nach mehr als zehn Jahren als Produzentin, Co-Autorin und Co-Regisseurin unter anderem bei zero one film begann sie 2011 ihre Tätigkeit als Förderreferentin bei der MOIN Filmförderung. Seit 2015 leitet sie dort die Förderabteilung, heißt es auf der Seite des Filmfests Hamburg.

Filmfest Hamburg 2023: Vom 28. September bis 7. Oktober

Das Filmfest Hamburg wurde 1992 unter dem Motto "Filmfest für alle - überall in Hamburg" zum ersten Mal veranstaltet. Seitdem hat es sich zu einem der wichtigsten deutschen Filmfestivals entwickelt. In diesem Jahr findet es vom 28. September bis 7. Oktober 2023 statt. Gezeigt werden 110 Produktionen aus aller Welt als Europa-, Deutschland- oder Hamburg-Premieren. Festivalkinos sind erneut das Abaton, CinemaxX Dammtor, Metropolis, Passage und das Studio-Kino.

